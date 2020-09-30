Korkutan açıklama! 'Konya'da 6.5 büyüklüğünde deprem üretebilecek faylar var'

Konya'nın Emirgazi, Ereğli, Ilgın ve Tuzlukçu ilçelerinde son günlerde 4.0 ile 3.8 büyüklüğünde ve sonrasında meydana gelen artçı depremler, halkı tedirgin etti. Depremler nedeniyle bazı evlerde hasar oluşurken, can kaybı ve yaralanan olmadı. Bölgedeki depremlerin birbirinden farklı faylar üzerinde olduğunu belirten Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Fetullah Arık, şunları söyledi:

"Oluşan depremlerin mekanizmaları birbirinden farklı. O nedenle birbirleri ile ilişkilendirmek oldukça zor. Bunların hepsi eğim atımlı normal faylar. Normal faylarda meydana gelen depremler bir başka sistemi harekete geçirmezler. Çünkü kendi iç dinamikleri ile sınırlıdırlar. Emirgazi ilçesi ve Niğde bölgesinde olan depremler ise orada bağımsız bir fay sistemi var Tuz Gölü'ne dik yönde ilerleyen bir fay var. Güney'de Nasuhpınar fayı var. Bu ikisi arasındaki ilişki saha çalışmaları sonrasında ortaya çıkacak. Tuzlukçu bölgesinde oluşan depremlerse Tuzlukçu- Ilgın fayı ile ilişkilendirilebilir. Burada bilinen, yüzeyde izlenebilen 30-35 kilometre uzunluğunda eğim atımlı normal fay var. Eğimi Doğu'ya, Konya'ya doğru. Bu fay sistemi boyunca zaman zaman depremler meydana gelebiliyor. Buda tamamen kendi iç dinamikleri ile alakalı. Arkasından daha küçük şiddetli 4- 5 daha deprem kaydedilmiş oldu. Ana deprem olarak 3.8'lik depremi sayarsak, ondan sonra meydana gelen depremler artçı depremlerdir."