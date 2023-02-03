Korkutan görüntünün ardından aniden... Fotoğraf Bodrum'da çekildi! Teyakkuza geçildi

Güneşli havası ve tatil görüntüleriyle hafızalarda yer eden Muğla'nın Bodrum ilçesinde hortum oluştu, ortaya korkutucu bir görüntü çıktı. Sabah saatlerinde sıcak havanın etkisinde olan Bodrum, ardından kara bulutlarla kaplandı.

HORTUMLAR GÖRÜNMEYE BAŞLADI

Yalıkavak, Bitez ve Gümbet sahil açıklarında hortumlar görünmeye başladı.

ANİDEN DOLU VE SAĞANAK YAĞMUR BASTIRDI

Ardından bastıran doluyla ilçe beyaza bürünürken, dolunun yerini sağanak yağmura bırakması ile birlikte caddeler göle döndü.

TEYAKKUZA GEÇİLDİ

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü teyakkuza geçti. (İHA)



