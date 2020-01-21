Korkutan uyarı: 'Gizemli hastalık' yayılabilir!

Çin'de dün insandan insana bulaştığı açıklanan virüs, ülkede 25 Ocak itibarıyla başlayacak Bahar Bayramı dolayısıyla tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen milyonlarca kişi için de risk oluşturuyor.

Bu arada virüsten etkilenenler ile temasa geçen 1739 kişi hastanelerde müşahede altına alındı. Bunlardan 817'si taburcu edildi, 922'sinin müşahedesi ise sürüyor.

Bu virüse ait vakalar şimdiye kadar ağırlıklı olarak Çin'in Wuhan kentinde görüldü ancak Şangay ve Beijing'de de bir kaç vaka rapor edildi.

Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü Tarik Jasarevic, "İlerleyen günlerde korona virüsü vakaları Çin'in diğer bölgelerinde ve muhtemelen diğer ülkelerde görülebilir" ifadelerini kullandı.

Bahar Bayramı için Pekin'den yola çıkan çok sayıda kişinin eczanelerden temin ettikleri tıbbi maskeleri taktıkları gözlendi.

Avustralyalı sağlık yetkilileri, Çin'deki virüs salgınıyla ilgili ülkede havalimanı taramalarının artırılacağı bilgisini paylaştı.

Çin ana karası ile seyahatlerin yoğun olduğu Hong Kong, Japonya, Güney Kore gibi diğer ülke ile bölgelerin de daha katı tarama önlemleri aldığına işaret edilirken, ABD'de en az üç havalimanında da Çin'den gelen yolcuların sağlık taramasından geçirilmeye başlandığı belirtildi.

"ÇİN İŞBİRLİĞİNE HAZIR"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında "yeni tip koronavirüsün" ortaya çıkmasından bu yana Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ve ilgili ülkelerin salgın konusunda bilgilendirildiğini ifade etti.

Ülkesinin tüm taraflarla yakın iletişimi sürdürmeye, iş birliğini güçlendirmeye büyük önem verdiğini belirten Gıng, "Çin, tüm taraflarla el birliğiyle salgına karşı koymaya, bölgesel ve küresel sağlık güvenliğini korumaya hazır." dedi.