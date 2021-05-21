Koronavirüs anne karnındaki bebeği etkilemiyor! Bebekleri anne sütünden mahrum bırakmayın

Pandemiyle birlikte hamileyken yapılan her şeyin bebeği etkileyip etkilemediği kaygılarının iyice arttığını söyleyen Op. Dr. Salih Yılmaz, "Gebeyken kovid pozitifliği anne adayını psikolojik olarak çok sarsıyor. Ancak hamileyken bu virüsle enfekte olmak çoğunlukla hafif semptomlarla geçiriliyor. Soğuk algınlığı, kas ağrıları veya grip benzeri semptomlar yaşanıyor" açıklamasında bulundu. Yılmaz ayrıca koronavirüs sürecinde hamilelikle ilgili bilinen en büyük yanlışların; anne karnındaki bebeğe virüsün geçtiği, gebenin normal doğum yapamayacağı ve emziremeyeceği olduğunu belirtti. Op. Dr. Salih Yılmaz, bu tür yanlış bilgilerin doğru olmadığını ve bu konuda sadece uzman doktorların açıklamalarının dinlenmesi gerektiğini söyledi.

Pandemi sürecinde dikkat edilen önlemlerle birlikte çok rahat bir şekilde doğumların gerçekleştiğini hatırlatan Op. Dr. Salih Yılmaz, şimdiye kadar elde edilen bilgiler dahilinde koronavirüsün anne karnındaki bebeği etkilemediğinin altını çizdi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Salih Yılmaz, koronavirüs ve hamileliğe yönelik merak edilen bütün sorulara cevap verdi.

Koronavirüs hastası gebelerin kovid negatif olan gebeler gibi normal doğum yapabileceğini ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Salih Yılmaz, "Bu gebelerin doğumu esnasında sadece ekibin kendini koruması için koruyucu ekipman giymesi gerekiyor. Kovid hastası gebelerin doğumunu izole bir odada gerçekleştiriyoruz. Onun dışında diğer gebelerden farklı bir süreç yaşanmıyor" dedi. Öte yandan koronavirüse yakalanan gebelerin takibinin gebeliğin hangi haftasında olduğuna göre değiştiğini ifade eden Op. Dr. Salih Yılmaz, gebeliğin koronavirüse yakalanma riskini arttırmadığına dikkat çekti. Yılmaz, şimdiye kadar elde ettiğimiz bilgiler dahilinde virüsün anne karnındaki bebeği etkilemediğini de ifade etti.

"Eğer koronavirüsle enfekte olunduysa burada annenin genel durumu çok önemlidir" diye konuşan Op. Dr. Salih Yılmaz, "Anne yoğun bakımdaysa veya genel durumu kötüyse acilen sezaryen doğum uygulanabilir fakat genel durumu iyiyse sezaryen doğum uygulanmasına gerek yok, normal doğum yapılabilir" şeklinde konuştu.

Op. Dr. Salih Yılmaz, koronavirüs geçiren annenin antikorlarının bebeğe geçip geçmemesini ise şöyle cevapladı: "Annede olan antikorlardan immünglobulin G (IgG) dediğimiz antikorlar plasentadan bebeğe geçebilir. Bu antikorlar hastalığı geçirdikten sonra oluşan koruyucu antikorlardır. Yine aynı şekilde aşı sonrasında da IgG tipinde antikorlar oluşur ve bebeğe geçebilir. Hastalığın aktif döneminde oluşan IgM tipindeki antikorlar ise plasentadan bebeğe geçemez"

ANNE ADAYLARI KORONAVİRÜS SÜRECİNDE VİTAMİN VE MİNERAL TAKVİYESİ ALMALI

Anne adaylarının koronavirüs sürecinde vitamin ve mineral takviyesini kesinlikle alması gerektiğinin altını çizen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Salih Yılmaz, "Anne adayının bu dönemdeki beslenme ve uyku düzenine çok dikkat etmesi gerekiyor. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için özellikle C ve D vitamini alması çok önemli" dedi.

Koronavirüse yakalanan anne adaylarına gerekli olduğunda radyolojik görüntüleme yapılabileceğini söyleyen Op. Dr. Salih Yılmaz, "Şunu unutmamalıyız ki annenin sağlığı her zaman daha önemlidir. Eğer annenin klinik durumunda kötüleşme varsa ve bu testler gerekli görülürse bebeği koruyarak radyolojik görüntüleme alınabilir" açıklamasında bulundu.