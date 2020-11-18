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Koronavirüs etkisi: Google Haritalar artık toplu taşıma doluluk oranını da gösterecek

18.11.2020 10:56 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs etkisi: Google Haritalar artık toplu taşıma doluluk oranını da gösterecek

Google, koronavirüs döneminde Google Haritalar servisine toplu taşımayı hedefleyen yeni bir özellik kazandırdı. Google'ın resmen açıkladığı o özelliğe göre Google Haritalar, artık toplu taşıma araçlarının doluluk oranlarını gerçek zamanlı olarak kullanıcılarına aktaracak.

Google Haritalar koronavirüs döneminde birçok özellik kazandı. Ayrıca Google, koronavirüs döneminde kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak için bazı önemli özelliklerinin de duyurusunu gerçekleştirdi. Bunların arasında koronavirüs yoğunluk haritası da vardı. Şimdi ise Google Haritalar, hem koronavirüs yoğunluk haritasına hem de koronavirüs döneminde insanların kalabalık olmasını istemediği, sosyal mesafe kurallarının uygulanmasından yana olduğu toplu taşıma araçlarına el attı.

GOOGLE'DAN GOOGLE HARİTALAR'A TOPLU TAŞIMA YOĞUNLUK ORANI GÜNCELLEMESİ

Google resmi blogundan yaptığı açıklama ile Google Haritalar servisinin artık toplu taşıma doluluk oranlarını göstereceğini açıkladı. Bu özellik sayesinde tren, otobüs ve metro gibi toplu ulaşım araçlarının yoğunlukları kullanıcılara gösterilecek. Üstelik alınan veriler, Konum Geçmişi verileriyle tahmini olarak değil, gerçek zamanlı olarak paylaşılacak. Böylece evden çıkmadan önce bineceğiniz toplu taşıma aracının yoğunluğunu görebileceksiniz.

Google haritalar toplu taşıma

KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI DA GELİYOR

Ayrıca daha önce bahsettiğimiz koronavirüs yoğunluk haritası da Google haritalara eklenecek. Bu sayede bir bölgede tüm zamanların tespit edilen vakaları da dahil olmak üzere birçok bilgi görüntülenebilecek.

Google haritalar yoğunluk haritası

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GOOGLE HARİTALAR'A KORONAVİRÜS ÖZELLİKLERİ NE ZAMAN EKLENECEK?

Google Haritalar toplu taşıma doluluk oranı özelliği ve koronavirüs yoğunluk haritası özelliği önümüzdeki günlerde Android ve iOS kullanıcılarının kullanımına sunulacak. Böylece koronavirüsün yayılma hızı en aza indirgenmeye çalışılacak.

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