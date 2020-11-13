Koronavirüs etkisi: YouTube Rewind 2020 iptal edildi

YouTube Rewind videoları, bir yılı tamamlarken insanların birkaç dakikalığına, sevdikleri YouTuber'larla birlikte eğlenmesine imkan sağlıyordu. Fakat son zamanlarda Rewind videoları, kullanıcılar tarafından beğenilmeyince çok ilginç bir eleştiri ile karşı karşıya kalmıştı. İzleyiciler, Rewind videolarında beğenmeme butonlarına tıklayarak eleştirilerini dile getirmişti. Bu durum, YouTube Rewind'larının milyonlarca beğenmeme sayısı almasına neden olmuştu. 2020'nin Rewind videosu ise merakla bekleniyordu. Zira koronavirüsün damga vurduğu 2020'de YouTube'un nasıl bir Rewind videosu hazırlayacağı bilinmiyordu. Nitekim YouTube, YouTube Rewind 2020 videosu için beklenen açıklamayı yaptı.

YOUTUBE REWİND 2020 GELMEYECEK

YouTube resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu yıl YouTube Rewind hazırlamayacağını duyurdu. Bunun nedeni ise tabi ki koronavirüs. 2020'nin çok fazla sorun ile dolu olduğunu söyleyen YouTube, 2020'de gerçekleşen olaylar yüzünden bu yıl Rewind'a ara verdiklerini belirtti. Ayrıca YouTube, bir yılı daha iyi geçirmeyi başardıkları için ve fark yarattıkları için içerik oluşturuculara teşekkür etti.

Rewind 2020 için yapılan açıklamada direkt olarak koronavirüsün adı geçmedi ancak 2020'de gerçekleşen olaylardan birinin, hatta en büyük olayın koronavirüs olduğu bir gerçek. Zaten dünyanın dört bir yanındaki YouTuber'ları video çekmek için bir araya getirmek, koronavirüs riski açısından da doğru olmazdı.

