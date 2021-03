Koronavirüs tedavisi gören Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sağlık çalışanlarına mektup

"Sevgili Peygamberimiz, 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' buyuruyor. Sizler bu tavrınızla en hayırlı insanlardan olduğunuzu bir kez daha gösterdiniz. Bu tutumunuzla büyük bir millete ve yüce bir asalete mensup olduğunuzu bir kez daha tüm dünyaya gösterdiniz. Ortaya koyduğunuz gayretle her birimizin sinesindeki müstesna yerinizi ebedileştirdiniz. Anne babalarınızın, evlatlarınızın ve sevdiklerinizin her daim onur duyacağı, iftiharla anlatacağı gurur kaynağı oldunuz.

Erbaş, tüm imkanlarla her zaman sağlık çalışanlarının yanında olacaklarını ve şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da her duada onları minnetle anacaklarını ifade etti.

"Peygamber Efendimiz, müminin mümin için yaptığı duayı Allah'ın mutlaka kabul edeceğini müjdelemektedir. Yardımına koştuğunuz her insanın gönülden duaları sizleri dünyada da ahirette de aziz kılacaktır. Bu vesileyle hekimlerimizden hemşirelerimize, idari personelinden yardımcı hizmetlerde çalışanlarına kadar sağlık ordumuzun her bir neferine şahsım, ailem ve milletimiz adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Yüce Rabbimizden sağlık çalışanlarımızın her türlü zorluklarını kolay kılmasını, her hayırlı dileklerini kabul buyurmasını niyaz ediyorum. Ahirete irtihal edenlere rahmet hayatta olanlara hayırlı, huzurlu ve sağlıklı uzun ömürler bahşetmesini diliyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, nimeti, yardımı her daim sizlerle olsun." (AA)