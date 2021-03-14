Koronavirüs tedavisi gören Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sağlık çalışanlarına mektup

Erbaş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Lütfen Platformu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde büyük özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları için "Destan Yazanlara Mektup Yazalım" sloganıyla düzenlenen dijital mektup kampanyasına destek verdi.

Twitter hesabından paylaştığı mektuba "Değerli sağlık çalışanı kardeşlerim" hitabıyla başlayan Erbaş, "Dünyayı saran koronavirüs salgınıyla hep beraber mücadele ettiğimiz bu süreçte gösterdiğiniz özveri ve fedakarlık takdire şayandır. Her türlü zorluğu göğüsleyerek ve tüm riskleri göze alarak gece gündüz demeden vatandaşlarımızın sağlığı için çalıştınız." ifadelerini kullandı.

"EN HAYIRLI İNSANLARDAN OLDUĞUNUZU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİNİZ"

Erbaş, sağlık çalışanlarının aylarca evlerinden, çocuklarından, sevdiklerinden ayrı kaldığını ancak hastaların yanından ayrılmadığını belirterek, bu süreçte insanların sağlığı ve yaşaması için kendi hayatlarını ortaya koyarak dünyada yapılabilecek en büyük fedakarlığı yaptıklarını vurguladı. Erbaş, şöyle devam etti:

"Sevgili Peygamberimiz, 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' buyuruyor. Sizler bu tavrınızla en hayırlı insanlardan olduğunuzu bir kez daha gösterdiniz. Bu tutumunuzla büyük bir millete ve yüce bir asalete mensup olduğunuzu bir kez daha tüm dünyaya gösterdiniz. Ortaya koyduğunuz gayretle her birimizin sinesindeki müstesna yerinizi ebedileştirdiniz. Anne babalarınızın, evlatlarınızın ve sevdiklerinizin her daim onur duyacağı, iftiharla anlatacağı gurur kaynağı oldunuz.