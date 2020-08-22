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Koronavirüse yakalanan Böcek'ten 'maske ve hijyen' uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 10:08 | Son Güncelleme

Koronavirüse yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, hastaneden paylaştığı fotoğrafla "Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" mesajı verdi.

Koronavirüse yakalanan Böcek'ten 'maske ve hijyen' uyarısı

17 Ağustos tarihinde koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan ve tedavisi süren, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hastane odasından paylaşım yaptı.

'MESAFE VE HİJYEN KURALLARINA UYALIM'

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafında, "Hastaneye yatışımdan bugüne kadar mesaj gönderen, arayan, sosyal medyadan yazan vatandaşlarıma, yol arkadaşlarıma, can dostlarıma, dua eden herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızla ve doktorlarımızın ilgisiyle iyileşiyorum" diyen Başkan Böcek, "Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" uyarısında da bulundu.

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Kaynak: DHA

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