Koronavirüse yakalanmıştı! Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 4 Ocak'ta koronavirüse yakalanmış ve 5 gün sonra tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırılmıştı. Temel Karamollaoğlu'nun koronavirüs tedavisi ve sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve açıklama geldi. Tedavisi tamamlanan Karamollaoğlu, taburcu edildi.

"İSTİRAHAT SÜRECİ EVDE DEVAM EDECEK"

Partiden yapılan açıklamada, "Genel başkanımız hastaneden taburcu oldular. İstirahat süreci bugün itibarıyla evde devam edecek" denildi.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Karamollaoğlu ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Öncelikle herkesi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Hakk'a bir kez daha hamdolsun, sağlık durumum oldukça iyi; bugün hastaneden taburcu oldum, birkaç gün daha evimde istirahatime devam edeceğim. İlk olarak doktorlarımıza, hemşirelerimize ve diğer tüm sağlık personellerimize çok teşekkür ediyorum. Bu sürecin en başından itibaren, bugüne kadar bir an olsun dualarını eksik etmeyen, selâmlarını ileten, bizzat hastaneye kadar gelerek şifâ temennilerini paylaşan teşkilat mensuplarımıza ve toplumumuzun her bir kesiminden kıymetli vatandaşlarımıza çok ama çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. (DHA)

Öncelikle herkesi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.



Cenâb-ı Hâkk'a bir kez daha hamdolsun, sağlık durumum oldukça iyi; bugün hastaneden taburcu oldum, birkaç gün daha evimde istirahatime devam edeceğim. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 15, 2022



