Koronavirüsle mücadelede kritik hafta! Vakalar düşmezse bayramda tam kapanma gelecek

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen kabine toplantısında Türkiye'nin koronavirüsle mücadele yeni yol haritası açıklandı. Ramazan ayının ilk iki haftasını kapsayan 'kısmi kapanma' döneminde sokağa çıkma yasağı süresi uzatılırken, şehirlerarası seyahat yasağı da düzenlendi.

YÜZDE 50 DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Alınan yeni kararların sonucu henüz tabloya yansımadı fakat iki hafta sonunda vakaların yüzde 50 oranında düşmesi bekleniyor. Sağlık Bakanlığınca açıklanan son verilere göre ülkemizde son 24 saatte 61 bin 400 kişinin testi pozitif çıktı, 297 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 845 oldu. Uzmanlara göre en kritik haftaya girdiğimiz şu günlerde, vakalar önce pik yapacak, sonra da düşüşe geçecek ve bu önümüzdeki haftanın sonunda da yüzde 50 oranın gerilemiş olacak. Aksi halde ise bayramı da kapsayacak yeni önlemler gelecek. Bunlardan biri de bayramda uygulanacak tam kapanma.

BAYRAMDA 10 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Yapılan açıklamalara göre 'kısmi kapanma' dönemini kapasayan iki haftalık süreçte vakalar ve can kayıpları istenilen seviyeye düşmezse yeni yasaklar gelecek. Bilim Krulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan konuyla iligli yaptığı açıklamada, AVM, berber, kuaför gibi yerlerin kapatılacağını aktarmıştı. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre ise bayramda 10 günlük sokağa çıkma yasağı kararı gelebilir. Buna göre, 7 Mayıs Cuma akşamından başlayan sınırlama, 17 Mayıs sabah 05.00’e kadar sürecek.

