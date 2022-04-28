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Koronavirüsle mücadelede ‘müzik yasağı’ kaldı! Büyük tepki: ‘Eziyet bu…’

28.04.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsle mücadelede maske yasağının da kalkması ile birlikte neredeyse her yasak kalktı ama saat 24.00’den sonraki canlı müzik yasağı devam ediyor. Müzik yasağının kalkmamasına tepkiler sürerken CHP de İçişleri Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle konu ile ilgili soru önergesi verdi.

Koronavirüsle mücadelede ‘müzik yasağı’ kaldı! Büyük tepki: ‘Eziyet bu…’

Pandemi dönemindeki yasaklar sona erdi ve kapalı yerlerde maske takma zorunluluğu da kaldırıldı. Ancak saat 24.00'den sonra canlı müzik yasağı devam ediyor. Bu durum eğlence sektöründe can bulan sanatçıları zor durumda bıraktı. Kararın değişmemesi ve adım atılmaması birçok kesimde tepkilere yol açtı.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yazılı olarak yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, bütün pandemi tedbirleri kaldırılırken, artık maskeler bile çıkarken, gece 12’den sonra müzik yasağının devam etmesinin nedenini sordu.

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CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin şu açıklamalarda bulundu:

“ON BİNLERCE MÜZİSYEN HALA MAĞDUR, SEKTÖRE EZİYET BU!”

“Pandemi tedbirleri bir bir kaldırılıyor. Kapalı yerlerde toplantı ve benzeri etkinlikler serbest bırakıldı. Okullar açıldı, eğitim öğretim başladı. Toplu taşım araçları ile seyahat yasağı kaldırıldı. Test zorunluluğu kaldırıldı. HES kodu uygulaması kaldırıldı. En son, 26 Nisan 2022 tarihinde de maske zorunluluğu kaldırıldı.

Bütün bu tedbirler sonlandırılmasına rağmen, müzik ve eğlence sektörünü derinde etkileyen gece 12’den sonra müzik yasağı ise sürüyor. Salgın sürecinden en ağır şekilde etkilenenlerden biri müzik ve eğlence sektörüydü. Pandemi yasaklarında, 15 ay sahne alamayan on binlerce müzisyen oldu. Müzisyenlerin maddi yaralarını nasıl sararız demek yerine, yasakları eziyete dönüştürmek akıl alır gibi değil.

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“YASAKTAN BÜTÜN ESNAF ETKİLENİYOR”

“Gece 12'den sonra müzik yasağının devam etmesi yalnızca eğlence ve müzik sektöründe çalışanları değil, tüm yöre esnafını olumsuz etkiliyor. ‘Gece 12'den sonra müzik olmuyor’ diye esnaflar dükkânlarını erken kapatmak zorunda kalıyor.

Pandemi yasakları kaldırılırken, müzik yasağının sürdürülmesinin hiçbir mantıki ve hukuki gerekçesi yoktur. 11’de bulaşmayan virüs, 12 buçukta mı bulaşıyor? Bu temelsiz uygulamaya acilen son verilmeli. ”

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) CHP
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