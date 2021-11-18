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Koronavirüsle mücadelede yeni gelişme! Solunabilen aşı tanıtıldı: 10 saniyede hazır

18.11.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’de solunabilir yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı bir fuarda tanıtıldı. Çinli uzmanlar, aşının enjekte edilen haliyle aynı seviyede antikor üretimi sağladığını ifade etti.

Dünya genelinde koronavirüse karşı yapılan aşı çalışmalarında yeni yöntemler geliştiriliyor. Çinli bir şirket tarafından üzerinde çalışılan solunabilir aşı, 12 Kasım’da Hainan Uluslararası Sağlık Endüstrisi Fuarı’nda tanıtıldı.

"10 SANİYE İÇİNDE PÜSKÜRTME İŞLEMİ BAŞLIYOR"

Çinli aşı geliştiricisi Chen Wei'nin ekibi ve CanSino ilaç şirketi tarafından geliştirilen aşıyı tanıtan Yang Zhendong, "Bardak aerosol inhalasyon için kullanılıyor. Düğmeye bastıktan sonra makineden ilacın geldiğini görebiliyoruz. Yaklaşık 10 saniye içinde püskürtme işlemi başlıyor” dedi. Yang, ilacın hazır olmasının ardından derin bir nefes alarak ağızdan solunması gerektiğini ve sonrasında 5 saniye nefesin tutulmasıyla işlemin tamamlandığını söyledi.

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"ENJEKTE EDİLEN HALİYLE AYNI SEVİYEDE ANTİKOR ÜRETİMİ SAĞLIYOR"

Aşı 28 gün arayla iki doz şeklinde uygulanıyor. Solunabilen aşının her bir dozunda enjekte edilen aşının 5'te biri kadar dozaj kullanıldığı ve üretim konusunda avantaj sağladığı belirtildi. Çinli uzmanlar aşının aynı zamanda enjekte edilen haliyle aynı seviyede antikor üretimi sağladığını ifade etti. Şuanda faz 2 çalışmaları yapılan aşının ilk klinik denemelerinde şiddetli bir yan etkiye rastlanmadığı belirtildi.

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Çinli şirket, solunabilir Covid-19 aşısının acil kullanım izni için başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Kaynak: İHA

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koronavirüs (Covid-19) Çin koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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