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Koronavirüsü dinlemedi: Seth Klarman'dan Facebook ve Google'a milyon dolarlık yatırım!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.05.2020 18:10 | Son Güncelleme

Amerikalı milyarder yatırımcı Seth Klarman, koronavirüs dönemindeki ekonomik darboğazdan etkilenmedi. ''Yeni Warren Buffett'' olarak anılan Seth Klarman, koronavirüse rağmen Facebook ve Google'a yaklaşık 700 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Koronavirüsü dinlemedi: Seth Klarman'dan Facebook ve Google'a milyon dolarlık yatırım!

Koronavirüs döneminde birçok ülke ekonomik olarak sıkıntıya düştü. Ülkelerin en değerli şirketleri dahi mali hedeflerine ulaşamadan değer kaybetmeye başladı. Bu firmalar arasında sosyal medya devleri Facebook ve Google da var. Fakat onlar böyle bir dönemde nasıl böylesine bir risk aldığı bilinmeyen Seth Klarman'dan deyim yerindeyse can suyu aldı.

SETH KLARMAN'DAN FACEBOOK VE GOOGLE'A DEV YATIRIM

Seth Klarman, Amerikalı milyarder bir yatırımcı. Yeni Warren Buffett olarak da isimlendirilen Seth Klarman, koronavirüs döneminde iki dev şirket Facebook ve Google'a yatırım yapmaya karar verdi. Klarman, Facebook'a 330 milyon dolar, Google'ın çatı şirketi Alphabet'e ise tam 350 milyon dolar yatırım yaptı. Klarman'ın yaptığı bu yatırımlar birçok kesimin dikkatini çekti.

Facebook ve Google

ELON MUSK'IN TESLA'SINI BIRAKTI

Klarman yaptığı yatırımlarla 2 milyon Facebook hissesinin ve 300 bin Alphabet hissesinin sahibi oldu. Amerikalı yatırımcı iki şirkete yatırım yaparken daha önce yatırım yaptığı şirketlerde de ufak bir operasyon yaptı. eBay ve HP'deki hisse oranını artıran Klarman, Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'ya ait 300 milyon dolar değerindeki hisselerini de elinden çıkardı.

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