Kötü kokulara tahammülü olmayanlar için en iyi oda kokusu tavsiyeleri

Herhangi bir ortamdaki koku, o mekanda bulunanlar üzerinde pozitif ya da negatif bir etki yaratabiliyor. Koku hafızası ise anılar üzerinde oldukça etkili oluyor. Biz de bu sebeple ortamın havasını bir anda değiştirebilen ve kötü kokuları yok eden en iyi oda parfümü markası çeşitlerini sizler için araştırdık. İşte, kötü kokulara tahammülü olmayanlara kalıcı ev kokuları listesi! Gelin, bu ürünleri birlikte inceleyelim.

1. Büyüleyici kokusuyla Cocod'or Black Edition Difüzör

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Kaliteli oda kokusu arayanlar için ilk önerimiz Cocod'or Black Edition Difüzör. Estetik şişe tasarımıyla oda dekorasyonunuza çok yakışacak koku, siyah kiraz özü içeriyor. İç mekanda yaydığı gizemli koku, elma ve üzüm içeriği ile karışarak etkisini arttırıyor. Ürün; sağlığa zararlı didecyldimetillammonium klorür, toluen, ksilen, trikloroetilen ve stiren içermiyor. Koku çubuklarının sayısı çoğaltılarak oda kokusunun etkisi ve yoğunluğu arttırılabiliyor. Uzun süreli etkisini çok seveceğiniz oda kokusu, aynı zamanda sevdikleriniz için şık bir hediye seçeneği oluyor.

IFRA standartlarına uygun olan Cocod'or Black Edition Difüzör'ü incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayın.

2. Enerjinizi yükselten Be In A Good Mood Çubuklu Oda Kokusu

Evinizi ferahlatarak enerjinizi yükseltecek Be In A Good Mood Çubuklu Oda Kokusu, sizin için seçtiğimiz diğer ürün. İlham veren ve rahatlatan kokusunun yanı sıra şık bir tasarıma sahip olan ürün, uzun ömürlü formülü sayesinde yaklaşık 30 gün boyunca etkisini gösterir. Alkol içermeyen kokuda kullanılan birinci sınıf yağlar, kalıcılığı arttırır. Kolay kullanımı sayesinde buharlaşma seviyesini arttırmak ya da azaltmak mümkün. Çubuk sayısında yapacağınız değişiklikle koku yoğunluğunu rahatça ayarlayabileceğiniz ürüne bayılacağınızdan hiç şüphemiz yok.

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3. Kötü kokuları yok eden Febreze Platinum

"Koku Giderme Teknolojisi" ile gönlünüzü fethedecek Febreze Platinum Hava Ferahlatıcı Sprey Oda Kokusu, iki kat kalıcı etki gösteriyor. İnatçı kötü kokuları maskelemek yerine yok ederek geriye ferah, hafif ve hoş bir koku bırakıyor. Diğer pek çok oda kokusu gibi tehlikeli gaz içermeyen üründe doğal azot bulunuyor. Fransa'nın Provence bölgesinden elde edilen taze lavanta notaları ile şekillendirilen büyüleyici kokusu, duyguları açığa çıkarıyor.

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4. Uzun süreli etkisiyle Glade Otomatik Sprey Vanilya

En iyi oda kokusu markalarından biri olan Glade, Otomatik Sprey Vanilya ile haftalarca süren Hawaii esintisi etkili mis kokuyu evinize taşıyor. Hem dar hem geniş odalarda etkisini gösteren oda parfümü, kolay bir şekilde kullanılabiliyor. Makinesine rahatça yerleştirebileceğiniz ürünü istediğiniz sıklığa ayarlamanız yeterli oluyor. Bu sayede tekrar tekrar spreyi sıkmanıza gerek kalmıyor. Geriye sadece evinizin her yerine yayılan eşsiz vanilya kokusunun keyfini çıkarmak kalıyor.

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5. Ev dekorasyonunu tamamlayan Airwick Decosphere

Bulunduğu ortamın havasını değiştiren kaliteli oda kokularından biri de Airwick Decosphere. Mango ve turunç kokularının mükemmel uyumu ile formüle edilen oda kokusu, 60 güne kadar etkisini sürdürüyor. "Oda parfümü nasıl kullanılır?" diye sorarsanız ilk olarak şişenin kapağını açarak içinde bulunan plastik kısmı çıkarmanız öneriliyor. Ardından dış kapağı tekrar yerine takmanız yeterli oluyor. Yavaş salınım özelliğine sahip ürün, ideal koku düzeyini otomatik olarak ayarlıyor. Bu oda parfümünün kokusunun yanı sıra dekoratif şişesini de çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok.

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6. Eşsiz tasarımı ile Absorberr CELCIUS Herbaryum Oda Kokusu

Şişe tasarımında gerçek çiçekler kullanılan ve her şişenin kendine has bir stili olan Absorberr CELCIUS Herbaryum Oda Kokusu, estetik duruşu ile ev dekorasyonuna yeni bir dinamik getiriyor. Odun, pudra ve karamel kokularını sevenlerin bayılacağı parfüm; orta büyüklükte alanlar için ideal bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Oda kokusunun çubuk sayısını arttırarak koku seviyesini yükseltmek mümkün hale geliyor. Üst notasında bergamot ve limon bulunan ürünün orta notasını çam ile pamuk şeker; alt notasını ise Hint nanesi, sedir ve sandal ağaçları oluşturuyor.

Benzersiz tasarımıyla aynı zamanda harika bir hediye seçeneği olan Absorberr CELCIUS Herbaryum Oda Kokusu'nu satın almak için buraya tıklayın.

7. Ferahlığın keyfini çıkarın: Green World Bambu Oda Kokusu

Sadece kokuya değil, duruşa da önem verenler için sıradaki önerimiz Green World Bambu Oda Kokusu. Retro stilini sevenler için özel olarak tasarlanan şişesini çok beğeneceğiniz ürün, içerisinde bulunan seçkin parfümlerle yaşam alanınıza hoş kokular yayıyor. Doğal yağlar içeren oda kokusu, bambu çubuklar sayesinde tüm ortama hızla yayılıyor. Kokuyu emen çubukların daha etkili olabilmesi için haftada bir kere ters çevrilmesi yeterli oluyor. Koku yoğunluğu ise çubuk sayısı ile kolayca arttırılıp azaltılabiliyor.

Kokusu ve estetik duruşuyla ortamın havasını değiştiren Green World Bambu Oda Kokusu'nu incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

8. Unutulmaz kokusu ile OneStay Cookie Oda ve Ortam Kokusu

Kokuların nefes kesen dünyasını evinize taşıyan OneStay Cookie Oda ve Ortam Kokusu, hem iç mekanlara estetik bir dokunuş yapıyor hem eşsiz kokusu ile havayı temizliyor. Yaklaşık 8 hafta boyunca etkisini hissedeceğiniz ürün, ortam havasını rahatsız edici kötü kokulardan mükemmel şekilde arındırıyor. Kalıcı bir aromaya sahip olan oda kokusu, açıldıktan itibaren 6 saat içinde tüm alana yayılarak etkisini gösteriyor. Bambu çubuklar ile koku yayılımını gerçekleştiren ürünün buharlaşma performansını arttırmak için birkaç damla alkol damlatmak ve bambu çubuk sayısını arttırmak yeterli oluyor.

Hafızada yer edecek enfes bir kokuya sahip OneStay Cookie Oda ve Ortam Kokusu'nu buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

9. Gizemli kokusu ile baştan çıkaran Charmens

Mistik kokuların gizemli dünyasını evinize taşımaya ne dersiniz? Charmens Sandal Bambulu Oda ve Ortam Kokusu, nazik ve rahatlatıcı etkisi ile adeta büyüleyici bir atmosfer oluşturuyor. Sandal ağacı özleri ile formüle edilen ürün, ortamdaki kötü kokuyu tamamen yok ediyor. Mistik ve çekici özelliği ile huzur veren koku, şık şişesiyle eve dekoratif bir hava katıyor. Hem salon ve ofislerde hem banyolarda rahatlıkla kullanılabilen oda kokusu, bambu çubuklar sayesinde tüm alana yayılıyor.

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10. Rahatlatıcı etkisiyle Nobren Parfüm Lavanta Bahçesi

Alerjik astım gibi üst solunum yolu rahatsızlıkları bulunanların rahatlıkla tercih edebileceği Nobren Parfüm Lavanta Bahçesi, doğal esanslar ile üretildiği için rahatsızlık hissi oluşturmuyor. Fransa'dan ithal edilen ham maddelerle formüle edilen ürün, ISO 9001 ve GMP belgeleri ile kalitesini kanıtlıyor. Lavantanın eşsiz kokusunu evinize taşıyan ürünün ilk kullanımı için bambu çubuklarını 24 saatin ardından ters çevirmek gerekiyor. Ardından çubukları haftada bir kere ters çevirerek koku yoğunluğunu arttırmak mümkün oluyor. Lavantanın rahatlatıcı etkisi sayesinde depresyon ve stres gibi olumsuz durumlarla savaşmaya yardım eden ürün, uykuya dalmayı da kolaylaştırıyor.

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11. Çok amaçlı Misedor Gold Amber

En iyi oda spreyi markalarından biri olan Misedor, Gold Amber'in yoğunluğu ve kalitesi ile kötü kokuları yok ederek ferah bir ortam yaratıyor. Hem oda hem çamaşır kokusu olarak kullanabileceğiniz ürün sayesinde sigara, hayvan ve yemek kokusu gibi eve sinen kötü kokulardan kurtulmak mümkün oluyor. Her kullanım öncesi çalkalanması gereken ürünü dik şekilde püskürtmek gerekiyor. Üst nota olarak balmumu ile tatlı vanilya kullanan oda kokusunda orta notada yasemin; dip notada ise sandal, kumarin ve balsam yer alıyor.

Havaya bir kere sıktığınızda bile etkili sonuç almanızı sağlayacak Misedor Gold Amber'i sepetinize eklemek isterseniz böyle buyurun.

12. Chakra imzasıyla Powder Pleasure



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Oda kokusunda sıra dışı bir deneyim isteyenlere son önerimiz Powder Pleasure. %71 alkol içeren oda kokusu, her ortam için oldukça ideal bir ferahlık sunuyor. Üst notada bergamotu tercih eden ürünün orta notasında iris, yasemin ve gül yer alırken alt notada tonka fasulyesi ile misk bulunuyor. Hızlı yayılan kalıcı etkisi ile kötü kokuları yok eden ürünün şık ve dekoratif şişesiyle evinize çok yakışacağından hiç şüphemiz yok.

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