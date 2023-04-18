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‘Köy hayatını çok seviyorum’ dediği için evlenmeye kalktı, 520 bin TL kaptırdı!

18.04.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıbrıs’ta yaşayan Bilal Nergis (60), Adana’daki köylerine gelmediği için eşiyle kavga edip tek başına köye yerleşti. Nergis daha sonra sosyal medyada kendisini Miray El (40) olarak tanıtan kadınla tanıştı. Kadının, ‘Ben köy hayatını çok seviyorum. Sırtımda odun taşır, soba yakarım’ sözlerine inanıp evlenmeye kalkan adam, evlilik vaadiyle 24 seferde toplam 520 bin lira dolandırıldı. 2 tarla satan, banka ve tefecilerden borç alan yaşlı adam şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyor. İşte detaylar...

‘Köy hayatını çok seviyorum’ dediği için evlenmeye kalktı, 520 bin TL kaptırdı!

Kıbrıs’ta yaşayan 3 çocuk babası Bilal Nergis (60), köy hayatını sevdiği için Adana’nın Feke ilçesine bağlı Gedikler Mahallesi’ndeki köy evine dönmek istedi. Ancak eşi Fatma’nın (55) gelmek istememesi nedeniyle tartışan yaşlı adam tek başına köy evine geldi. Nergis, 1 ay önce sosyal medyada gezerken Türkmenistan’da yaşadığını beyan edip yardıma muhtaç olduğu öne sürülen kendisini de Miray El (40) olarak tanıtan bir kadınla tanıştı.

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‘KÖY HAYATINI SEVİYORUM’ DEYİNCE EVLENMEYE KALKTI

Bir süre kadınla konuşan Nergis kadının, ‘Kaldığım baraka hep su alıyor. Beni buradan kurtar. Ben köy hayatını çok seviyorum. Sırtımda odun taşır, soba yakarım. Seninle evlenirim’ sözlerine kanıp evlenmeye kalktı. Bilal Nergis, ardından Türkmenistan’da olduğu öne sürülen kadına Türkiye’ye gelmesi için 1 ay içerisinde farklı dönemlerde 24 seferde toplam 520 bin lira para gönderdi.

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15’ER DÖNÜMLÜK TARLA SATTI, BANKA VE TEFECİDEN PARA ALDI

Kadının her istediği parayı verilen farklı IBAN adreslerine gönderen adam, bu süreçte Kıbrıs’ta çalışıp biriktirdiği bütün parasını, Feke ilçesindeki 15 dönümlük 2 tarlasını sattı oda yetmeyince bankadan kredi çekip tefeciden para aldı.1 hafta önce polis bir arkadaşına durumdan bahseden Nergis, o sayede dolandırıldığını anladı ve Feke Jandarma Karakol Komutanlığı’na giderek şikayetçi oldu.

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“PARALARI, TÜRKİYE’DE ÇEKECEKLERİNİ SANDIĞI İÇİN GÖNDERMİŞ”

Bilal Nergis, gönderdiği paraları kadının ‘Türkiye’ye gelince hepsini geri çekeceğiz. Şuanda hepsi hesaplarda duruyor’ dediği için gönderdiğini söyledi. Nergis, “Bu kadını sosyal medyada görünce ben çekinerek aradım. Kendisinin Türkmenistan’da olduğunu söyledi ama numara Türkiye numarasıydı. Aradığımda yardıma muhtaç olduğunu söyledi. Bende buna acıdım. Ancak sürekli benden para istedi. Bende parayı yolladım” diye konuştu.

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“BULGARİSTAN GÜMRÜĞÜNDEYİM, ‘KIRMIZI BÜLTENİM VAR’ DEYİP PARA İSTEDİ”

Kadının ‘Bulgaristan gümrüğündeyim, kırmızı bültenim var’ diyerek para istediğini anlatan Nergis, “Kırmızı bültenim var. Buradan geri gidersem 5 yıl yurt dışına çıkamam deyince 80 bin lira para yolladım. Bana adının Elif ve memleketinin Adana olduğunu söyleyip gümrük memuru olduğunu da beyan eden bir kadın dedi ki bu paralar karta yatıyor. Bu kadın Adana’ya gelince paraları 5 ATM’den çekeceksiniz. Ortak hesaba para yatıyor dediler. Bende ‘Buyursun gelsin’ dedim. Ancak bu paraların karta yatması için 20 bin lira istediler. Sonra 20 bin daha istediler, onu da yolladım. Toplamda 24 seferde 520 bin lira yolladım” ifadelerini kullandı.

“ÇOK PİŞMAN OLDUM”

Kendisini dolandıran kadının halen para istediğini anlatan Nergis, “Bu kadının yakalanmasını istiyorum. Paramızı geri almalarını istiyorum. Benden halen para istiyor. ‘Ben köy hayatını seviyorum. Köyde odun sobası yakıyorum. Sırtımda odun taşıyorum’ dedi. Bende buna inandım. Benim hanım köy evini istemiyor. Buda böyle deyince kanımıza girdi. Çok pişman oldum. Rezil oldum arkadaşlarımın yanında. Eşim de bunu, para gönderdiğimi öğrendi. Ancak miktarını söylemedim” dedi.

İHA

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dolandırıcılık

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