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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarih verdi!

01.09.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur olmak isteyenlerin girdiği KPSS sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM, sınav takviminde KPSS sonuçları için tarih verdi. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmî internet sayfası olan https://ais.osym.gov.tr adresinden görüntüleyebilecek.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarih verdi!

KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi başlayacak. Adaylar, aldıkları puana göre tercih işlemlerini tamamlayacak. Sonrasında ise tercih sonuçları adayların erişimine açılacak. İşte KPSS sonuçlarına dair bilgiler…

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Eylül 2021’de açıklanacak.

Adaylar, ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sonuçlara erişilecek. Sınav sonucunun öğrenilebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifresi ile sisteme giriş yapmak yeterli olacaktır.

KPSS SORU VE CEVAPLARI

15 Ağustos 2021’de yapılan 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için yüzde 10) erişime açılmıştı.

Sınava başvuranlar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının hepsine 15 Ağustos 2021’de saat 20.00 itibarıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet sayfasından Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün boyunca erişebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM KPSS
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