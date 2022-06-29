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Kremenchuk saldırısı: Alışveriş merkezini vuran Rus saldırısında halen onlarca kişi kayıp durumda

29.06.2022 06:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'nın Kremenchuk kentinde bir alışveriş merkezini vuran Rus saldırısında onlarca kişinin halen kayıp olduğu açıklandı.

Kremenchuk saldırısı: Alışveriş merkezini vuran Rus saldırısında halen onlarca kişi kayıp durumda

En az 18 kişinin öldürüldüğü saldırıyla ilgili olarak Ukrayna, sivillerin özellikle hedef alındığını savunuyor.

Rusya ise saldırıda hedefin bir askeri depo olduğunu iddia etti.

Moskova, alışveriş merkezi yakınında, Batı kaynaklı silahların bulunduğu bir deponun vurulduğunu öne sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı, bu deponun yakınında olan Kremenchuk alışveriş merkezinin patlamadan etkilendiğini iddia etti.

Aynı açıklamada, alışveriş merkezinin saldırı sırasında boş olduğu da savunuldu.

Ancak bu iddia haber ajanslarının tanıklarla yaptığı röportajlarla çelişiyor.

Reuters'a konuşan 43 yaşındaki Ludmyla Mykhailets, patlama anında eşi ile birlikte alışveriş yaptıklarını söyledi.

Maksym Musienko

Saldırıda yaralanan bir başka isim 26 yaşındaki teknoloji mağazası çalışanı Maksym Musienko, BBC'ye olay anında içeride 100 müşterinin olduğunu ifade etti.

'BM'YE KREMENCHUK'U ZİYARET ETME ÇAĞRISI'

Ukrayna devlet yetkilileri saldırı sonucu halen kayıp durumda 36 kişi olduğunu açıkladı.

Ülkenin lideri Volodimir Zelenskiy de Birleşmiş Milletler'e seslenerek Rusya'yı Güvenlik Konseyi'nden atma çağrısı yaptı.

Rusya'yı "terörist bir devlet" olmakla suçlayan Zelenskiy, BM'ye Kremenchuk'u ziyaret etme çağrısı yaptı.

BM'deki Rusya heyeti ise Zelenskiy'nin bu açıklamalarını daha fazla silah için "PR kampanyası" olarak değerlendirdi.

Rusya savaşın başından bu yana sivilleri vurduğu suçlamalarını reddediyor.

BM'ye göre 24 Şubat'tan bu yana en az 4 bin 700 sivil hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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