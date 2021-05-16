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Kreşler ve anaokulları açılacak mı? Kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak, açık mı?

16.05.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Nisan'da uygulanmaya başlanan tam kapanma uygulaması 17 Mayıs yani yarın itibariyle sona ermiş olacak. Vatandaşlar merakla normalleşme dönemi kararlarını beklerken, tam kapanma döneminin bitişiyle beraber geçilecek olan 'kademeli normalleşme' kararları da yayınlanan yeni genelge ile belli oldu. Peki kreşler ve anaokulları açılacak mı? Kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak, açık mı? İşte yanıtı...

Kreşler ve anaokulları açılacak mı? Kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak, açık mı?

Tam kapanma uygulaması 17 Mayıs itibariyle sona ermiş olacak. Vatandaşlar merakla normalleşme dönemi kararlarını beklerken, veliler ve öğrenciler kreşler ve anaokulları açık mı, ne zaman açılacak sorularını merak ediyor. Çok merak edilen genelge bugün yayınlandı. Peki kreşler ve anaokulları açılacak mı?

KREŞLER VE ANAOKULLARI AÇILACAK MI? KREŞLER VE ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme dönemi için oldukça merak edilen yeni genelgeyi yayınladı. Genelgede kreşler ve anaokullarının durumu ile ilgili karar da açıklandı. Buna göre kademeli normalleşme döneminde halihazırda faaliyetlerine devam etmekte olan kreşlerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan değerlendirmeler çerçevesinde anaokulları da faaliyetlerine devam
edecek olup diğer tüm okul ve sınıf seviyeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca kamuoyuna duyurulduğu şekilde uygulama sürdürülecek.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Okulların ne zaman açılacağı öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya devam edilirken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tam kapanma sonrası okulların durumu hakkında bir basın açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek. Diğer kademelerdeki resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında ise 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecek. 1 Haziran Salı gününden sonra yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği ile ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak olan durum değerlendirmesinin sonrasında kamuoyu ile paylaşılacak.

Açıklamada bulunan diğer detaylar ise şöyle;

"Resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir. Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, Valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır."


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Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zaman açılacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı normalleşme tam kapanma
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