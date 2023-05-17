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Kritik saat belli oldu! Millet İttifakı'nın 2. tur için yol haritası belli oluyor, 6 lider bir araya geliyor

17.05.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'taki seçimlerde beklediği sonucu alamayan Millet İttifakı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için izleyecekleri yol haritasını belirlemek için bir araya geliyor. CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, bugün CHP Genel Merkezi'nde toplanacak. Kritik toplantının saati de netleşti.

Kritik saat belli oldu! Millet İttifakı'nın 2. tur için yol haritası belli oluyor, 6 lider bir araya geliyor

28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesi, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin liderleri bir araya geliyor. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde saat 15.00'te yapılacak toplantıya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılacak.

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İKİNCİ TUR İÇİN YOL HARİTASI BELİRLENCEK

Toplantıda, 14 Mayıs seçimlerinin sonuçları ile 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yürütülecek kampanya çalışmaları masaya yatırılacak.

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(AA)

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