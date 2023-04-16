Kuaför yüzü anında kaldıran ve gençleştiren kaş şeklini açıkladı! Yaşlanma karşıtı kaş trendi giderek yayılıyor

Kaş trendleri her sene değişim gösteriyor. 90'larda trend olan ince kaşlar son yıllarda oldukça fazla görülüyor. Ancak fazla ince kaşlar anlamsız bakışlara neden olabiliyor. Botoks yaptırmadan genç gözükmek isteyenler yüzlerine yakışacak kaş şekilleri arıyor. Florence Pugh ve Bella Hadid'in de kendilerinde uyguladıkları kaş stili TikTok'ta genç gözükmeyi sağlayan kaş şekli olarak görülüyor.

YILLARDIR KULLANILIYOR

Birçok kişi düz kaşların yüzü kaldırdığını ve daha genç, dinamik bir görünüm sağladığını paylaşıyor. Düz kaşlar hakkında konuşan uzman "Düz kaşlar yeni bir trend olarak görülebilse de, aslında onlarca yıldır var olan bir kaş şeklidir. Audrey Hepburn'ün imzası olan bu kaş şekli, kemerden ziyade kaşını düzelten uzun bir kuyruğu olan kabarık, kalın bir kaştır." dedi.

“İnsanlara 90'ların geri dönüşlerini, alınmış kaşları hatırlatabilir. Birçok yüz şekline düz kaş gerçekten yakışabilir. Bu kaş stili yuvarlak, oval veya kalp yüz şekillerine sahip olanlar için uyumludur.

KAŞLARIN FAZLA UZAMASI YÜZ HATTINDA DENGESİZLİĞE NEDEN OLUYOR

"Birçok durumda, insanlar kaşlarının aşırı uzamasına izin verebilir, bu da yüzün baskın çıkmasına neden olan ve yüz hatlarında dengesizlik yaratan aşağı dönük bir göz görünümüne yol açar.

TikTok videolarınde yer aldığı gibi kaşların uçlarını biraz olsun tıraş etmek yüze dengeyi geri getirebilir. Düz kaşlar yüzü kaldırabilir ama bunun, Bella Hadid'inki gibi zaten biraz yukarı doğru kıvrılan bir kaş şekli ile birleştirilmesi gerekiyor. Kaşları, doğal kaş kemiğinin üzerine yerleştirilmiştir ve kalkık bir görünüm vermek için yukarı doğru çıkar. Kuyruk olsun ya da olmasın, kalkık görünürler."

