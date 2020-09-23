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Kuaförden çıkmış gibi: 10 dakikada yapılan en havalı saç modelleri

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sadece 10 dakikada saçlarınızı kuaförden çıkmış gibi havalı gösterecek modelleri öğrenmeye hazır mısınız? Bu saç modelleri uzun saçlarınızın güzelliğine güzellik katacak.

Kuaförden çıkmış gibi: 10 dakikada yapılan en havalı saç modelleri

Saç stilinizi farklılaştırmak için öyle uzun saatlere ihtiyacınız yok. Birkaç dakikada inanılmaz güzel saç modelleri yaparak günün en havalısı siz olabilirsiniz.

ÇİFT TOPUZ MODELİ

Saçınızın en tepesinden iki parça alın ve küçük bir topuz yapın. Sonra yanlardan birer tutam saç çıkarın. İlk topuzun arkasına yine hemen iki tutam saçla ikinci bir topuz yapın.

ZARİF DÜĞÜM TOPUZU

Saçınızı iki eşit parçaya ayırın ve iki at kuyruğu yapın. At kuyrukları tutamlarını bükün ya da gevşek bir şekilde örün. İki at kuyruğu parçasını birbirine dolayın.

ÖRGÜLÜ TOPUZ MODELİ

Saçınızı tarayın. İki yandan küçük tutamlar alın ve örün. Örgüleri arkaya doğru yarım kuyruk olacak şekilde toplayın. Sonra saçın tamamını enseden toplayın ve topuz yapın.

HAVALI MODERN AT KUYRUĞU

Saçınızı ensenizin hemen üstünden at kuyruğu olacak şekilde toplayın. Yanlardan iki ince tutam çıkarın. Tutamları başınızın arkasına çapraz olacak şekilde tel tokayla sabitleyin. At kuyruğunuza ise birer boğum arayla ince lastikler geçirin.

HAVALI SAÇ BANDI

Saçınıza ince bir saç bandı takın. Yanlardan iki tutam çıkarın. Tutamlar hariç geri kalan saçları bandın altından dolayın. Son olarak tutamları salaş bir şekilde bandın yan taraflarına geçirin.

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