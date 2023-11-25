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Kulisler bu sözleri konuşuyor: “Akşener'i etse etse İmamoğlu ikna eder” CHP ile İYİ Parti yeniden bir araya gelir mi?

25.11.2023 11:37 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimler öncesinde İYİ Parti’nin seçimlere tek başına girme kararı siyasetin gündemini de değiştirdi. Mansur Yavaş’ın ziyaret ettiği İYİ Parti lideri Meral Akşener’le, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da telefonda görüştü. Üst düzey bir yetkilinin ise “Sayın Akşener’i etse etse İmamoğlu ikna eder” yorumunu yaptığı öğrenildi. İşte İYİ Parti ile CHP arasındaki görüşme trafiğinden kulislere yansıyanlar…

Kulisler bu sözleri konuşuyor: “Akşener'i etse etse İmamoğlu ikna eder” CHP ile İYİ Parti yeniden bir araya gelir mi?

Meral Akşener’in Ankara’da aday çıkarma hazırlığında sona geldiği söylenirken bazı kurmaylar, Ankara ve İstanbul’da mevcut belediye başkanlarının desteklenmesi gerektiğini savunuyor.

Özellikle Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına aday çıkarılmasına İyi Parti’den birçok önemli ismin karşı olduğu iddia ediliyor. Bu tartışmalar gündemdeyken önceki gün ABB Başkanı Yavaş, Akşener’i partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Yavaş, görüşmeyi “nezaket ziyareti” olarak tanımladı. Hafta başında ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Akşener’le telefonda görüştü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; ≈İyi Parti kurmayları arka arkaya gelen bu görüşmelerin devam edeceğini ve büyükşehirlerde iş birliği yapılması konusunda iki partinin temaslarının süreceğini belirtiyor. CHP’den de kurmaylar önümüzdeki günlerde Özel ve Akşener arasında bir görüşmenin olabileceğini söylüyor. İyi Parti’den üst düzey bir yetkili ise konuyla ilgili “Sayın Akşener’i etse etse İmamoğlu ikna eder” yorumunu yaptı. İki partinin kurmayları da önümüzdeki günlerde bazı bölgelerde iş birliği için parti liderlerinin bir araya gelebileceğini söylüyor.

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