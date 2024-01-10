Kulisleri hareketlendiren iddia! 'Kabinede değişiklik olacak' Gidecek ismi de yerine gelecek olanı ayrı ayrı duyurdu…

AK Parti’nin de adaylarını duyurmaya başlaması ile birlikte Türkiye artık yerel seçim sürecine iyice girdi. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun rakibi olarak eski bakanlardan Murat Kurum’un isminin açıklamasının ardından gözler açıklanması gündemde olan diğer adaylara çevrildi.

Yerel seçim sürecinde Ali Yerlikaya, Süleyman Soylu ve Fahrettin Koca gibi bakanlık yapmış isimlerin de aday olabilecek isimler arasında adı geçiyordu. Son gelen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevcut bakanlarından birini daha sahaya sürmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bir bakanın adı gündeme geldi.

İddiaya göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Antalya için adaylığı açıklanabilir. Ersoy’un ismi Antalya’da aday olarak açıklanırsa yerine gelecek isim hakkında da bomba bir iddia gündeme geldi.

KABİNE'DE DEĞİŞİKLİK OLACAK İDDİASI

Gazeteci Cem Küçük de bugünkü yazısında, Kabine değişikliği ile ilgili o iddiayı gündeme getirdi. İddiaya göre Kültür ve Turizm Bakanı Antalya'dan AK Parti adayı oluyor. Menderes Türel ise Kültür Bakanı olarak Kabine'ye giriyor. İşte Küçük'ün köşesindeki o iddia:

"İddia ise AK Parti Antalya Büyükşehir'le alakalı. Orası için güçlü isim Hakan Tütüncü. Ancak bir duyumum var. AK Parti’nin Antalya Büyükşehir adaylığı için Mehmet Nuri Ersoy’u düşündüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na da Menderes Türel’i kaydırmayı planladıklarını duydum. Elbette bu bir iddia."





