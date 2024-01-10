HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kulisleri hareketlendiren iddia! 'Kabinede değişiklik olacak' Gidecek ismi de yerine gelecek olanı ayrı ayrı duyurdu…

Kulisleri hareketlendiren iddia! 'Kabinede değişiklik olacak' Gidecek ismi de yerine gelecek olanı ayrı ayrı duyurdu…

10.01.2024 14:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimler öncesi adayların açıklanma sürecinde AK Parti’deki adayların açıklanması ile bomba bir iddia da ‘Bakanlar Kurulu’ hakkında ortaya atıldı. İddiaya göre kabinede yer alan bir bakan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olacak. Yerine gelecek isim de şimdiden belli oldu. İşte kabine değişikliği ve AK Parti’nin Antalya adayı hakkındaki o iddianın detayları…

Kulisleri hareketlendiren iddia! 'Kabinede değişiklik olacak' Gidecek ismi de yerine gelecek olanı ayrı ayrı duyurdu…

AK Parti’nin de adaylarını duyurmaya başlaması ile birlikte Türkiye artık yerel seçim sürecine iyice girdi. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun rakibi olarak eski bakanlardan Murat Kurum’un isminin açıklamasının ardından gözler açıklanması gündemde olan diğer adaylara çevrildi.

Yerel seçim sürecinde Ali Yerlikaya, Süleyman Soylu ve Fahrettin Koca gibi bakanlık yapmış isimlerin de aday olabilecek isimler arasında adı geçiyordu. Son gelen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevcut bakanlarından birini daha sahaya sürmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bir bakanın adı gündeme geldi.

İddiaya göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Antalya için adaylığı açıklanabilir. Ersoy’un ismi Antalya’da aday olarak açıklanırsa yerine gelecek isim hakkında da bomba bir iddia gündeme geldi.

Erdoğan'ın işaret ettiği şehir için o bakan sahaya iniyor! Erdoğan'ın işaret ettiği şehir için o bakan sahaya iniyor!

KABİNE'DE DEĞİŞİKLİK OLACAK İDDİASI

Gazeteci Cem Küçük de bugünkü yazısında, Kabine değişikliği ile ilgili o iddiayı gündeme getirdi. İddiaya göre Kültür ve Turizm Bakanı Antalya'dan AK Parti adayı oluyor. Menderes Türel ise Kültür Bakanı olarak Kabine'ye giriyor. İşte Küçük'ün köşesindeki o iddia:

"İddia ise AK Parti Antalya Büyükşehir'le alakalı. Orası için güçlü isim Hakan Tütüncü. Ancak bir duyumum var. AK Parti’nin Antalya Büyükşehir adaylığı için Mehmet Nuri Ersoy’u düşündüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na da Menderes Türel’i kaydırmayı planladıklarını duydum. Elbette bu bir iddia."

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Twitter'daki 'Muhalif Gençlik' hesabı kapatıldı!Twitter'daki 'Muhalif Gençlik' hesabı kapatıldı!
Sevgilisinin kahve bardağını görünce tişörtünü çıkarıp yumruk yağdırdıSevgilisinin kahve bardağını görünce tişörtünü çıkarıp yumruk yağdırdı
'Sanki büyülüyor insanları' O fenomen için şok iddia'Sanki büyülüyor insanları' O fenomen için şok iddia
Anahtar Kelimeler:
Menderes Türel Mehmet Nuri Ersoy Bakanlar kurulu kabine değişikliği
En Çok Okunan Haberler
Saadet Partili belediyeden çalışanlarına yüzde 107,5 zam!

Saadet Partili belediyeden çalışanlarına yüzde 107,5 zam!

Selvi - Ali Koç kavgasına öyle bir yerden girdi ki! 'Badem bıyık...'

Selvi - Ali Koç kavgasına öyle bir yerden girdi ki! 'Badem bıyık...'

Kulisleri hareketlendiren iddia! 'Kabinede değişiklik olacak' Gidecek ismi de yerine gelecek olanı ayrı ayrı duyurdu…

Kulisleri hareketlendiren iddia! 'Kabinede değişiklik olacak' Gidecek ismi de yerine gelecek olanı ayrı ayrı duyurdu…

Fito ayaklanması! Gardiyanları rehin alıp tek tek astılar

Fito ayaklanması! Gardiyanları rehin alıp tek tek astılar

Korkularından aynı yatakta uyuyan depremzede kardeşlere büyük ayıp!

Korkularından aynı yatakta uyuyan depremzede kardeşlere büyük ayıp!

81 il kararı! Rekabet artıyor: "Duymayan varsa duysun, bilmeyen varsa öğrensin"

81 il kararı! Rekabet artıyor: "Duymayan varsa duysun, bilmeyen varsa öğrensin"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.