Kullanıcılar dikkat! Açıklama Elon Musk'tan geldi... X (eski adıyla Twitter) yakında tamamen ücretli olabilir

Elon Musk, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hakkındaki sözleriyle gündemde. Musk'ın sözleri bu kez "X ücretli mi olacak?" sorusunu gündeme getirdi. Çünkü dünyanın en zengin insanı olan Musk'a göre sahibi olduğu sosyal medya platformu X, yakında tamamen ücretli olabilir.

X ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

BBC'nin haberine göre, Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'in yakında tamamen ücretli olabileceğini söyledi.

Musk, bot veya "otomatik" hesaplarla mücadele etmenin tek yolunun, X için bir ödeme sistemi geliştirilmesi olduğunu savundu.

Tesla ve SpaceX patronu, "Sistemin kullanımı için küçük bir aylık ödeme almaya geçiyoruz" dedi.

Elon Musk bu açıklamayı ABD'nin California eyaletinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla görüşmesi sırasında yaptı.

KULLANICI SAYISI VE REKLAM GELİRLERİ HIZLA AZALABİLİR

Uzmanlar, Musk'ın düşüncesizce bir açıklama mı yaptığının, yoksa net bir politikayı mı işaret ettiğinin belli olmadığını; tamamen ücretli abonelik halinde X'in kullanıcı sayısının ve reklam gelirlerinin hızla azalabileceğini söylüyor.

Habere göre BBC, Musk'ın sözleri sonrası daha detaylı bilgi almak için X'le temasa geçti ancak şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı.

