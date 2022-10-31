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Kullanmadan önce tekrar düşünün! Saç boyası kör kalmasına neden oldu

31.10.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saçların görünüşü birçok kadının oldukça ilgisini çekiyor. Saç boyası tüm görünümü değiştirebiliyor. Ancak saç boyasının içerisinde bulunan kimyasal maddeler sağlığı büyük riske atıyor. Saçı boyarken yapılan ufak hatalar büyük problemlere dönüşebiliyor. Olivia Stegin, isimli genç kız saç boyarken başına gelen kaza sonucu kör kaldı.

Kullanmadan önce tekrar düşünün! Saç boyası kör kalmasına neden oldu

Amerika'da yaşayan Olivia Stegin, bir arkadaşıyla saçlarını boyamaya karar verdi. Saçın boyanması için delinmesi gereken saç boyasının metal bir tüpünü evde delmeye çalışıyordu. Tüp düzgün açılmadı, bu yüzden Stegin ürünü tüpten sıkıştırmaya çalıştı. Uyguladığı basınç, tüpün yüzünde patlamasına neden oldu. Sol gözüne bulaşan saç boyası içerisindeki kimyasallar nedeniyle göz küresinin yüzeyini yaktı.

SESİNİ DUYAN ANNESİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ

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13 yaşındaki 40 yaşındaki annesi Pamela Stegin-Sheppard, alt kattan kızının çığlıklarını duydu ve onu hastaneye götürdü. Georgia'lı anne, "Mutfaktaydım ve Olivia'nın çığlık attığını duydum" dedi. "Olivia ve arkadaşları genellikle evin etrafında koşar, çığlık atar ve oynarlar ama bunun farklı bir çığlık olduğunu biliyordum, bu ciddi bir çığlıktı."

GÖZ KÜRESİ GÖRÜNMÜYORDU

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“Oraya koştum ve panikledim çünkü tüm gözü kapalıydı, kirpiklerini zar zor görebiliyordunuz ve göz küresini hiç göremiyordunuz” diye devam etti. Stegin-Sheppard kızını duşa soktu ve boyayı durulamaya çalıştı ama Stegin o kadar çok acı çekiyordu ki kimsenin ona dokunmasını istemiyordu. Stegin-Sheppard, "Muhtemelen iyice durulanamadan önce gözüne 15 ila 20 dakika boyunca nüfuz etti," dedi. “Hemen hiçbir şey göremedi ve ne kadar acıttığını söylemeye devam etti. Sadece onun için çok korktum."

GÖZÜNDE KİMYASAL YANIK OLUŞTU

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Doktorlar, Olivia'nın gözünde üçüncü derece kimyasal bir yanık olduğunu ve korneasının üst katmanlarının "yandığını" ve tekrar yaralanarak görme kaybına neden olduğunu doğruladı. Stegin-Sheppard, "Başlangıçta, 72 saat içinde gözünün iyileşeceği söylendi ama gözü düşündüklerinden daha kötüydü - korneasının üst tabakası yanmıştı."

SEZARYEN OLAN ANNELERDE ALINAN AMNİYOTİK ZAR KULLANILDI

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Olivia Stegin'e kornea nakline ihtiyacı olduğu söylendi. Bu kadar genç yaşta bir kornea nakline sahip olmak, etkinlik yalnızca 10 yıl sürme eğiliminde olduğundan Stegin'in birden fazla nakil geçirmesini gerektirecekti. Enfeksiyonla savaşmak ve iltihabı yatıştırmak için reçeteli göz damlaları verildi ve korneasına amniyotik membran nakli yapıldı. Doktorlar sezaryen olan annelerden bağışlanan amniyotik zar dokusunun korneanın iyileşmesine yardımcı olabileceğini keşfettiler ve bunu gözüne koydular.

İYİLEŞTİKTEN SONRA TEKRARDAN GÖRME KAYBI YAŞADI

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Stegin'in annesi, "Bunu birkaç hafta giydi ve bir mucizenin gerçekleştiğini düşündük çünkü vizyonu gerçekten gelişmeye başladı" dedi. “20/80 görüş ile hiçbir şey görememekten, mükemmel görüşten 10 derece olan 20/30'a gitti.” Stegin'in görüşü Temmuz'da geri gelmeye başladı, ancak kısa bir süreliğine yeniden görmeye başladıktan sonra o gözünde tekrar kör olunca çabucak hayal kırıklığına uğradı. Korneası, üzerinde büyüyen kan damarlarıyla kalıcı olarak yara bere içinde büyüdü, bu da korneayı şeffaf olmaktan çıkardı ve görüşüne sonsuza dek zarar verdi.

KORNEA NAKLİ GEREKECEK

"Doğru karşıya bakmaya çalıştığında, kontrolü elinde olmadığı için gözü biraz yana kayıyor," dedi. "Onun şaşı görünmesine neden oluyor ve çok acı çekiyor. Bir mucize olmazsa, görüşünü geri kazanabilmesi için kornea nakli olması gerekecek," diye ekledi.

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