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Külliye'de NATO toplantısı! Türkiye, Finlandiya ve İsveç 14 Haziran'da bir araya geliyor

12.06.2023 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO'ya katılım sürecinde başlayan toplantıların dördüncüsü 14 Haziran Haziran'da Külliye'de yapılacak. Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı görüşmede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç temsil edecek.

Külliye'de NATO toplantısı! Türkiye, Finlandiya ve İsveç 14 Haziran'da bir araya geliyor

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma’nın dördüncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç’ın ev sahipliğinde 14 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 09.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.

Toplantıya NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyet başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katılacak.

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NATO Finlandiya İsveç

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