HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi 2022 kim oldu? Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi Mustafa Öztürk kimdir?

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi 2022 kim oldu? Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi Mustafa Öztürk kimdir?

28.04.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. TRT 1'de yayınlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı final programı Kadir Gecesi'nde yapıldı. Peki, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi 2022 kim oldu? Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi Mustafa Öztürk kimdir? İşte detaylar...

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi 2022 kim oldu? Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi Mustafa Öztürk kimdir?

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi belli oldu. 2017'den bu yana yapılan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması dün TRT 1'de final bölümüyle ekrana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen final bölümünde kazanan açıklandı. Peki Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi 2022 kim oldu? Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi Mustafa Öztürk kimdir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

KUR'AN-I KERİM'İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI BİRİNCİSİ 2022 KİM OLDU?

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi Mustafa Öztürk oldu.

KUR'AN-I KERİM'İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI BİRİNCİSİ MUSTAFA ÖZTÜRK KİMDİR?

Mustafa Öztürk, 2002'de dünyaya geldi. Samsun Çarşamba'lı olduğu bilinen Mustafa Öztürk, hafızlığını Samsun Kalkanca Bölge Yatılı Kuran Kursu'nda tamamladı.

Mustafa Öztürk; Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi 3.Sınıf öğrencisidir.

Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa ÖZTÜRK TRT1 'de yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel okuma yarışmasında gösterdiği performans ile izleyicilerini gururlandırdı.

Öztürk üç jüri üyesinden de 100 tam puan alarak 2022 yılının birincisi oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ramazan Bayramı tatilinde ek ders ödemesi yapılacak mı?Ramazan Bayramı tatilinde ek ders ödemesi yapılacak mı?
Özgür Özel, Ahmet Necder Sezer'in notunu paylaştı: Gözyaşlarımı katledilen hukuk için akıtıyorumÖzgür Özel, Ahmet Necder Sezer'in notunu paylaştı: Gözyaşlarımı katledilen hukuk için akıtıyorum
Suriyelilerin bayram izni tartışılıyordu! Göç İdaresi Başkanı Ünlü'den açıklama geldiSuriyelilerin bayram izni tartışılıyordu! Göç İdaresi Başkanı Ünlü'den açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı TRT 1 Mustafa Öztürk Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Tahta sökmek isteyen 4 arkadaş hayatını kaybetti

Korkunç olay! Tahta sökmek isteyen 4 arkadaş hayatını kaybetti

Anlaştılar! İtiraz eden olmadı: Muhalefetin adayı...

Anlaştılar! İtiraz eden olmadı: Muhalefetin adayı...

İstanbul'da 80 bin kişilik iftar! Uzunluğu 2 kilometreyi buldu

İstanbul'da 80 bin kişilik iftar! Uzunluğu 2 kilometreyi buldu

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

Türkiye'de gerçekleşti! ABD ve Rusya arasında filmleri aratmayan takas

Türkiye'de gerçekleşti! ABD ve Rusya arasında filmleri aratmayan takas

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Seks oyuncağıyla şaka yapınca sonu kötü bitti

Seks oyuncağıyla şaka yapınca sonu kötü bitti

Açlık krizlerine bire bir: Boy uzatıyor, kansere karşı koruyor...

Açlık krizlerine bire bir: Boy uzatıyor, kansere karşı koruyor...

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.