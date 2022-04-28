Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi belli oldu. 2017'den bu yana yapılan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması dün TRT 1'de final bölümüyle ekrana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen final bölümünde kazanan açıklandı. Peki Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi 2022 kim oldu? Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi Mustafa Öztürk kimdir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi Mustafa Öztürk oldu.
Mustafa Öztürk, 2002'de dünyaya geldi. Samsun Çarşamba'lı olduğu bilinen Mustafa Öztürk, hafızlığını Samsun Kalkanca Bölge Yatılı Kuran Kursu'nda tamamladı.
Mustafa Öztürk; Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi 3.Sınıf öğrencisidir.
Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa ÖZTÜRK TRT1 'de yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel okuma yarışmasında gösterdiği performans ile izleyicilerini gururlandırdı.
Öztürk üç jüri üyesinden de 100 tam puan alarak 2022 yılının birincisi oldu.
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