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Kurak yaz aylarında yüzünüzü kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

13.06.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cildin dolgun ve nemli görünmesi için düzenli olarak nemlendirici krem kullanmak gerekiyor. Yaz kış demeden her mevsim cilt bakım rutininde olması gereken nemlendiriciler, özellikle kurak yaz aylarında ciltte âdeta kurtarıcı bir rol üstleniyor. "En iyi nemlendirici yüz kremi hangisi?" sorusu aklınızı kurcalıyorsa sizin için harika bir liste hazırladık. Haydi, detaylara göz atalım.

Kurak yaz aylarında yüzünüzü kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Cildinizi temizledikten sonra sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez nemlendirici uygulamayı mutlaka rutininize eklemelisiniz. Nemlendirici krem seçerken en çok dikkat etmeniz gereken nokta ise cilt tipinize uygun ürün tercih etmeniz. Kuru, hassas, normal, karma ve yağlı olmak üzere farklı cilt tiplerine uygun olan nemlendiriciler bulunuyor. Doğru ürünü seçtiğinizde cildiniz nemli, dolgun, ışıltılı ve bakımlı görünecek! Sizin için seçtiğimiz en iyi nemlendirici yüz kremlerini inceleyerek cildinize uygun, en doğru ürünü keşfetmeye ne dersiniz?

1. Üç temel seramid ve hyalüronik asit içeriyor: CeraVe Nemlendirici Krem

Kurak yaz aylarında yüzünüzü kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

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CeraVe Nemlendirici Krem, cildi kuru olanların yanı sıra çok kuru ciltlerin de çok seveceği harika bir ürün! Dermatologlar tarafından özel olarak geliştirilen nemlendirici, 3 temel seramid ve hyalüronik asit içeren formülü sayesinde cilt bariyerinin onarılmasına yardımcı oluyor. Yüz ve vücutta kullanılabilen ürün, ciltte yoğun yağlılık hissi de bırakmıyor. İçeriğindeki çok fazla yapıya sahip Kontrollü Salınım Teknolojisi, aktif bileşenlerin uzun süre boyunca cilt üzerinde kalmasını sağlıyor. Bu sayede nemlendirme etkisi, 24 saate kadar devam ediyor. Parfüm içermeyen formülü, hassas ciltlerin kullanımı için de ideal.

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2. Hamamelis mucizesi: Missha Yağlanma ve Gözenek Karşıtı Nemlendirici Krem

Kurak yaz aylarında yüzünüzü kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yağlı ve sorunlu bir cilde sahipseniz kendinize uygun nemlendirici krem bulmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Nemlendirici yüz kremi önerileri listemizdeki Missha Yağlanma ve Gözenek Karşıtı Nemlendirici Krem, tam size göre! Ürün, cildinizi nemlendirirken etkili bir bakım da sağlıyor. İçerisindeki hamamelis, ciltte oluşan yağlanmayı engelliyor ve gözeneklerin çok daha sıkı görünmesine yardımcı oluyor. Gün içinde cildinizin parlamasından şikâyetçiyseniz ürün, cilde mat görünüm kazandırarak parlamanın önüne geçiyor. Karma ve yağlı cilt tipleri için önerilen krem, nemli ve pürüzsüz cilt dokusuna kavuşma yolculuğunuzda en büyük yardımcılarınızdan biri olacak!

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Kurak yaz aylarında yüzünüzü kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

3. Kuru ve hassas ciltlere özel: LA ROCHE-POSAY Toleriane Sensitive Cream

Kurak yaz aylarında yüzünüzü kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

En iyi nemlendirici yüz kremi markalarından La Roche-Posay, koruyucu ve nemlendirici özellikte harika bir ürüne daha imza atmış: La Roche-Posay Toleriane Sensivite Krem! Ürün, kuru ve hassas ciltlerin kullanımına uygun. Kremi, gerginlik, karıncalanma ve kuruluk hissi yaşayan bebeklerinizin cildi için de kullanabilirsiniz. Ürünün ana işlevleri; cilt bariyerini koruması, nemlendirmesi ve yatıştırması. İçerisindeki seramid cilt bariyerini onarmaya ve korumaya yardımcı oluyor; gliserin de 48 saat boyunca yoğun nem sağlıyor. Ürünün formülündeki termal su ise cildi yatıştırmakla kalmıyor; kuruluğun yol açtığı kızarıklık ve hassasiyeti de azaltıyor.

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4. Özel formüllü nemlendirme: Avene Tolerance Extreme Riche Creme

Kurak yaz aylarında yüzünüzü kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Her bir içeriği kozmetik kalitesi ve yüksek toleransa uygun olarak özenle seçilen Avene Tolerance Extreme Riche Creme, kuru ve hassas ciltler için özel olarak formüle edilen nemlendirici bir ürün. İçeriğindeki termal su, cildi nemlendirmeye yardımcı oluyor. Özel formülü sayesinde cildin doğal yapısını koruyor ve nem seviyesini dengeliyor. Aynı zamanda cilt fizyolojisiyle mükemmel derecede uyum sağlıyor. Steril Kozmetik Teknolojisi sayesinde minimum aktif maddeyle ciltte maksimum koruyuculuk sağlıyor. En iyi nemlendirici yüz kremi hangisi yorumları da ürünün yüksek kalitesini ve yatıştırıcı nemlendirme özelliğini doğruluyor.

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5. Etkisi saymakla bitmeyen: The Purest Solutions 24 Saat Etkili Nemlendirici Bakım Kremi

Kurak yaz aylarında yüzünüzü kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Pentavitin, ceramide ve 4D hyalüronik asit ile zenginleştirilerek formüle edilen The Purest Solutions 24 Saat Etkili Nemlendirici Bakım Kremi, cildin günlük nem ihtiyacını karşılıyor. "Nemlendirici yüz kremi ne işe yarar?" sorusunu da hemen yanıtlayalım. Cilde esneklik kazandırıyor ve nem dengesini düzenliyor. Dahası cildin nem bariyerini güçlendiriyor ve yaşlanma belirtilerini de en aza indiriyor. Aynı zamanda cildin daha canlı, pürüzsüz ve dolgun görünmesine de büyük oranda katkı sağlıyor. Nem ihtiyacı, yaşlanma ya da anti stres belirtileri olan tüm cilt tiplerinin kullanımına da uygun.

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6. 500 ml'lik ambalajıyla çok avantajlı: Bioderma Atoderm Intensive Balm

Kurak yaz aylarında yüzünüzü kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yüz nemlendirici krem önerileri arasında yer alan Bioderma Atoderm Intensive Balm, çok kuru ve atopi eğilimli ciltler için nemlendirici bakım sunuyor. Ürünün faydalarını da hemen açığa kavuşturalım. Formülündeki Lipigenium kompleksi sayesinde cildin koruyucu bariyerinin tazelenmesine destek oluyor. Skin Barrier Therapy kompleksi ile yoğun kuruluğa neden olan dış etkenlerin cilde tutunmasını engelleyip derideki tahriş ve yıpranmayı önlüyor. Yoğun kuruluğun neden olduğu kızarıklığı da ortadan kaldırıyor. İçeriğindeki PEA da kuruluğun sebep olduğu kaşıntı hissini büyük oranda azaltıyor. Günlük kullanıma uygun ürün, cildiniz tarafından kolayca emilecek!

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7. Hafif jel dokusuyla: VICHY Hyalüronik Asit İçeren Günlük Nemlendirici

Kurak yaz aylarında yüzünüzü kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Saf hyalüronik asit ve mineral açısından zengin VICHY Hyalüronik Asit İçeren Günlük Nemlendirici, %89 Vichy volkanik suyu içeren eşsiz bir formüle sahip. Ürün, cildin koruyucu bariyerine zarar veren ve nemsiz kalmasına neden olan çevresel faktörlere karşı nemlendirici ve güçlendirici bakım sağlıyor. Günlük kullanıma uygun ürün, hafif jel dokusu sayesinde cilt tarafından hızlıca emiliyor. Düzenli kullanımda cilt günden güne canlılık kazanıyor ve nemleniyor. Parfüm ve alkol içermeyen yapısı hassas ciltlerin bile kullanımına uygun. Faydaları ise cildi yağlandırmadan nemlendiriyor, 24 saat nemlendirme sağlıyor ve cilde ferahlık katıyor.

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8. Aloe vera özleri ve hyalüronik asit içeren: Clinique Moisture Surge 100 Saat Etkili Nemlendirici

Kurak yaz aylarında yüzünüzü kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Kaliteli ürünleriyle öne çıkan Clinique markası en iyi yüz nemlendiricilerinden birine imzasını atmış. Clinique Moisture Surge Nemlendirici, 100 saat kalıcı etki sunduğu için en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Cildi derinlemesine nemlendiren ürün, cildin nem dengesini bozabilecek her koşulla mücadele ediyor. İçeriğindeki aloe bioferment ve hyalüronik asit kompleksi sayesinde ürün, çift etkili güçlü nemlendirme vadediyor. Hyalüronik asit, cildin nemli ve ışıltılı görünmesine yardımcı olurken ürünün formülündeki aloe vera özleri de cildi dolgunlaştırıyor ve kalıcı nem sağlıyor.

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9. Hem nemlendirme hem bakım: La Roche-Posay Effaclar Duo (+)

Kurak yaz aylarında yüzünüzü kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

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La Roche-Posay Effaclar Duo (+), akneye eğilim gösteren ve yağlı ciltlerin kullanımına uygun olan nemlendirici bir bakım kremi. Ürün, hem cildi nemlendiriyor hem cilt lekelerinin görünümünü azaltıyor. Üstelik leke ve izlerin yeniden oluşmasını da engelliyor. Jel yapısı sayesinde ürün, cilt tarafından hızlıca emiliyor. Ayrıca ciltte mat bir etki yaratıyor ve yağlı his de bırakmıyor. Dahası makyaj öncesinde baz olarak kullanmaya da çok uygun. Ürün, komedojenik olmadığı için gözenekleri tıkamıyor ve hipoalerjenik olduğu için hassas ciltler de gönül rahatlığıyla kullanabiliyor. Cildinizde akne, sivilce ve siyah nokta gibi sorunlar varsa ürün sayesinde bu problemlerin büyük oranda azaldığını ve cilt dokunuzun yenilendiğini fark edeceksiniz!

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10. Nemlendirirken güneşten koruyan: Babe Hydronourishing Cream SPF 20

Kurak yaz aylarında yüzünüzü kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

En iyi nemlendirici yüz kremi listesinin son sırasında Babe Hydronourishing var. Kuru mat görünümlü ciltler için uygun olan krem, 24 saate kadar kalıcı nem etkisi sunuyor. İçerisindeki hyalüronik asit; cildi nemlendiriyor, derinin elastikiyetini ve sıkılığını geri kazandırıyor. Formülündeki antioksidan etkili E vitamini ise yaşlanma karşıtı bakım sağlıyor. SPF 20 güneş koruma faktörü, cildi zararlı UVA ve UVB ışınlarına karşı da koruyor. Günlük kullanılabilen nemlendirici krem, uyguladıktan sonra ciltte kalıcı bir aydınlık sağlıyor. Kullanımı için yüz ve boyun bölgenize tamamen emilinceye kadar masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

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