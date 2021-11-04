Kuru saçları kendine getiren bakım tüyoları ve ürünler

Çok işlem gören ya da ihtiyacı olan bakımı ve nemi alamayan saçlar zaman içerisinde ışıltısını da kaybederek kurumaya ve kırılmaya başlar. Kuru, yıpranmış ve cansız görünen saçlarınızı eski haline dönüştürmek için ihtiyacı olan nemi doğru ürünler ile karşılamanız gerekir. Bu noktada düzenli olarak bakım yaparak saçınızı eski parlaklığına kavuşturabilirsiniz.

1. Doğal Yağlar ile Saçınızı Besleyin!

Doğal yağlar saçınızın derisine nüfuz ederek derinlemesine bir bakım ve nemlendirme sağlar. En çok tercih edilen yağlardan biri olan Hindistan cevizi yağının mükemmel etkisiyle yıpranmış ve cansız saçlarınızı kısa sürede eski sağlıklı günlerine döndürebilirsiniz. Eğer siz de parlak ve güçlü saçlara sahip olmak istiyorsanız %100 doğal içeriği ile dikkat çeken Shiffa Home Katı Hindistan Cevizi Yağı’nı tercih edebilirsiniz. Paraben ya da herhangi bir kimyasal madde içermeyen bu ürün ile saç bakımınız emin ellerde.

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2. Saç Tipiniz İçin Doğru Şampuanı Kullanın!

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Kuru ve cansız saçlar için doğru şampuan seçimi saç bakımının püf noktalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü yanlış şampuan tercihleri saçınızı daha da kurutarak cansız görünmesine ya da kepeklenmesine sebep olabilir. Saç tipinize uygun şampuanlar ile saçınızı canlandırmak istiyorsanız Loreal Absolut Repair Gold Quinoa Protein Şampuan’ı deneyin. İçeriğinde yer alan mucizevi besin altın kinoa proteini saçınızı derinlemesine onarırken, B12 de parlaklık kazanmasını sağlar.

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3. Duş Alırken Saç Kreminizi Eksik Etmeyin!

Saçlar boya, sert hava koşulları ve ısı gerektiren işlemler gibi pek çok nedenden dolayı sahip olduğu nemi kaybedebilir. Saç kremi kullanarak kuru saçlarınızı kaybettiği neme geri kavuşturabilirsiniz. Duş alırken düzenli olarak kullanacağınız saç kremleri matlaşan saç yapısını güçlendirerek saçlarınızı eski sağlığına kavuşturur. Bu noktada durulama gerektiren Davines Nourishing Yıpranmış Kuru Saç Kremi, besleyici ve onarıcı içeriği ile sizin için doğru bir tercih olabilir.

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4. Saç Kurutma Makinesi Yerine Mikrofiber Havluları Deneyin!

Saç kurutma makineleri kuru saçları elektriklendirerek olduğundan daha cansız gösterebilir. Bu noktada normal saç havlularından 10 kat daha fazla emiş gücüne sahip olan mikrofiber havlular saçınızı kurutmak için ideal bir ürün olabilir. Bu ürün sayesinde çabuk kuruyan saçlarınız kırılmaz hatta daha ahenkli ve dolgun gözükürler. Düğmeli tasarımı ile muhteşem bir kullanım kolaylığı sağlayan bu havlu kısa, uzun, kıvırcık ya da ince fark etmeksizin her saç tipi için kullanılabilir.

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5. Argan Yağı İçerikli Ürünler ile Saçınızı Güçlendirin!

Doğal bir nemlendirme kaynağı olan argan yağı, saçlarınızı dipten uca besler ve nemlendirir. Özellikle saç kuruluğuna ve kepeğe iyi gelen bu yağ saçları onarıyor, canlandırıyor, güçlendiriyor. Siz de argan yağı içeren ürünler ile saç bakımınızı bir adım ileriye taşıyın. Gliss Schwarzkopf Ultimate Oil Elixir Sıvı Saç Kremi Çok işlem görmüş ve yıpranmış saç yapısını besleyerek saç kırılmalarını azaltır. Anında rahat bir tarama sağlayan bu ürün içeriğindeki argan yağı ve aminoasitler ile besleyici bir bakım sağlar.

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6. Durulanmayan Bakım Kremleri ile Daima Parlak Saçlar!

Saç kremleri anında parlak bir görüntü sağlarken düzenli kullanımda yıkama, tarama, şekillendirme ve boya işlemleri nedeniyle saçın yıpranan pul tabakasını onarır. Eğer siz de yıpranma belirtilerini anında tersine çevirmek istiyorsanız Pantene 7/24 Anında Onarıcı ve Nemlendirici Saç Bakım Kremi’ni mutlaka deneyin. Pro-V formülü ile gözle görülür biçimde daha parlak ve daha güçlü saçlar elde etmenize yardımcı olan bu ürün saçınızı ağırlaştırmadan canlandırır.

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7. Saçınıza Şekil Vermeden Önce Isıya Karşı Koruyucu Spreyler Kullanın!

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Kuru ve cansız saçlara sahipseniz ısı veren saç şekillendiricilerden uzak durmanızda fayda var. Ancak bazı özel günlerde ya da davetlerde bu ürünleri kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Bu gibi durumlarda bu şekillendiricileri kullanmadan önce ısıya karşı koruyucu olan saç spreylerini kullanarak saçınızın zarar görmesini engelleyebilirsiniz. John Frieda Detox& Repair Kuru Ve Yıpranmış Saçlar İçin Isıya Karşı Koruyucu Saç Spreyi böyle durumlarda sizin için kurtarıcı bir ürün olabilir. Zengin avokado ve kenevir tohumu yağı içeren bu seri saçlarınızı besleyerek derinlemesine onarım sağlar.

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8. Saçınızı Derinlemesine Nemlendirmek İçin Maske Yapın!

Farklı nedenlerden ötürü nemini kaybederek kuruyan ve zamanla koparak dökülen yıpranmış saçlar mat ve sağlıksız görünebilir. Saç maskeleri kuru saçları derinlemesine nemlendirerek onarır ve kolay bir tarama sağlar. INSIGHT Dry Hair Nourishing Kuru Saçlar İçin Maske; hindistan cevizi, illipe ve tatlı badem yağı içeriği ile saçlarınız için besleyici ve yeniden yapılandırıcı olur. Silikon, paraben, renklendirici, alerjen parfüm ve mineral yağlar içermeyen bu ürünü ıslak ve temiz saça uygulamanız gerektiğini unutmayın.

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9. Saçınızı Isıdan Uzak Tutun!

Saçınızı şekillendirmek istiyorsanız ısıya maruz kalmadan da bu işlemi yapabilirsiniz. Dem Isısız Bigudi Seti fön makinesi ya da maşa gibi ısı gerektiren ürünler kullanmadan saçlarınızın iri su dalgası şeklini almasını sağlar. Yumuşak yapısı ile baş ağrıtmayan bu ürün saten kumaşa sahip olduğu için saçınızın elektriklenmesine ya da zarar görmesine izin vermez. Bu bigudileri gece boyunca saçınızda bekleterek sık, gür ve dolgun bukleler elde edebilirsiniz. Uygulama sonrasında da saç tipinize uygun bir sprey ya da wax kullanarak saç modelinizi sabitleyebilirsiniz.

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10. Saç Bakım Kürleri ile Saçınızı Şımartın!



Günümüzde çok sık tercih edilen saç bakım kürleri, saçlara yoğun miktarda nem veren ve saçlarınızın beslenmesini sağlayan karışımlar olarak bilinir. Saçınızın güçlenmesini ve sağlıklı bir şekilde uzamasını istiyorsanız Yves Rocher Saç Oluşumunu Destekleyen ve Dökülmeyi Engelleyen Saç Bakım Kürü’nü kullanın. 1 ay boyunca kullanmanız için tasarlanmış olan bu ürün içerisinde 4 ampul barındırır. Büyük oranda organik içeriğe sahip bu kür saç derinizi besler ve saç diplerinizin nefes almasını engelleyen sebum salgısını kontrol altına alır. Yılda 2 ya da 3 kez tekrarlayabileceğiniz bu kür ile siz de sağlıklı ve uzun saçlara sahip olun.

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