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Kuzey Makedonya’da 15 FETÖ üyesinin iadesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 23:43 | Son Güncelleme

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski: "Kuzey Makedonya sınırları içerisinde bulunan FETÖ örgütü üyelerinin iadelerine ilişkin prosedürler Adalet Bakanlığı tarafından yürütülmekte"

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, ülkede Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 15 kişi için iade prosedürünün Adalet Bakanlığınca yürütüldüğünü bildirdi.

Bakan Spasovski, Göç, Sığınma ve Göçmen Bölgesel Girişiminin (MARRİ) başkent Üsküp’te düzenlediği diplomatik brifingin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ülkedeki FETÖ üyelerinin muhtemel iadesi sorusuna Spasovski, "Kuzey Makedonya sınırları içerisinde bulunan FETÖ örgütü üyelerinin iadelerine ilişkin prosedürler Adalet Bakanlığı tarafından yürütülmekte. Benim edindiğim bilgiler, prosedür kapsamında 15 kişinin bulunduğu, bunlardan ikisinin ülke sınırları içerisinde bulunmadığı yönünde." yanıtını verdi.

Kuzey Makedonya'da çarşamba günü bir dizi temaslarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşı Radmila Şekerinska ile düzenlediği basın toplantısında, FETÖ'nün bir kısım unsurlarının Makedonya'daki varlığı konusunda bilgilerinin olduğunu ifade etmişti.

Bakan Akar, şu değerlendirmede bulunmuştu:

"Bu konuda Türkiye ve Makedon makamlarının birçok çalışması oldu. Bu konuda önemli gelişmeler oldu. Önümüzdeki dönemde biraz daha somut adımlarla bu terör belasından kurtulmamızın iki ülke yararına olacağını bir kez daha belirtmek istiyorum. Çünkü bunlar iki ülke ilişkilerine çok ciddi zararlar veriyorlar. Kardeşliğimizi, dostluğumuzu bir şekilde sabote ediyorlar. Bunların bazı elebaşları var. Bunların isimlerini de ilgili kurumlarımız Makedon kurumları ile paylaşmış bulunuyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda da önemli gelişmeler olacağına, Makedon tarafının gerekli adımları atacağına bütün kalbimle inanıyorum. Makedon makamlarına güveniyoruz."

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