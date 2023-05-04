L'Oreal, Lancome, Flormar! En trend makyaj ürünlerinde indirimler başladı

Güzelliğine güzellik katmak isteyenler buraya! En sevilen kozmetik markalarında Anneler Günü'ne özel indirimler başladı. Makyaj çantanıza yeni ürünler eklemek, favori ürünlerinizi stoklamak ya da denemek istediğin ürünlere uygun fiyatlarla sahip olmak için bu fırsatı kaçırmayın. Sizin için seçtiğimiz markaların indirimli ürünlerini keşfedin ve güzellik rutininizi yenileyin.

L'Oreal ve Maybelline'de kaçırılmayacak fırsat

L'Oreal Paris, TikTok'ta paylaşılan en fenomen ürünlerinde GüzellikTok kampanyası başlattı. Kampanya kapsamındaki indirimlere ek sepette de kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Üstelik mağazayı takip edenlere ekstra kupon fırsatı da var. Son 30 günün en düşük fiyatlarıyla güzellik rutinine en trend ürünleri eklemek isterseniz acele edin, deriz.

Lancome'da Anneler Günü kampanyası başladı! Tüm ürünlerde %25 indirim

Anneler Günü yaklaşırken bir indirim duyurusu da Lancome'dan geldi. En sevilen kozmetik ve kişisel bakım markası Lancome, Anneler Günü'ne özel tüm ürünlerinde %25 indirimle alışveriş severleri sevindirdi. İndirime ek 1500 TL üzeri alışverişlere de Lancome Cilt Bakım Seti hediye! Parfümlerde de çok cazip fiyatlar mevcut. Bu fırsat kaçmaz!

Flormar'da 3 al 2 öde fırsatı

En sevilen kozmetik markalarından biri olan Flormar'da rujdan maskaraya, göz kaleminden ojeye güzelliğinize güzellik katacak onlarca kategorideki binlerce üründe indirimler sizi bekliyor. Kupon fırsatı, sepette ek indirimler ve 3 al 2 öde kampanyası ile Flormar fırsatlarını kaçırmayın.