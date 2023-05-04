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L'Oreal, Lancome, Flormar! En trend makyaj ürünlerinde indirimler başladı

04.05.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzelliğinize güzellik katacak dünyaca ünlü kozmetik markalarındaki indirimleri keşfetmeye ne dersiniz? L'Oreal, Lancome, Flormar markalarındaki fırsatları şimdi inceleyin ve güzellik rutininize en sevilen ürünleri eklemek için acele edin.

L'Oreal, Lancome, Flormar! En trend makyaj ürünlerinde indirimler başladı

Güzelliğine güzellik katmak isteyenler buraya! En sevilen kozmetik markalarında Anneler Günü'ne özel indirimler başladı. Makyaj çantanıza yeni ürünler eklemek, favori ürünlerinizi stoklamak ya da denemek istediğin ürünlere uygun fiyatlarla sahip olmak için bu fırsatı kaçırmayın. Sizin için seçtiğimiz markaların indirimli ürünlerini keşfedin ve güzellik rutininizi yenileyin.

L'Oreal ve Maybelline'de kaçırılmayacak fırsat

Adsız tasarım - 2023-04-26T141504.332

L'Oreal Paris, TikTok'ta paylaşılan en fenomen ürünlerinde GüzellikTok kampanyası başlattı. Kampanya kapsamındaki indirimlere ek sepette de kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Üstelik mağazayı takip edenlere ekstra kupon fırsatı da var. Son 30 günün en düşük fiyatlarıyla güzellik rutinine en trend ürünleri eklemek isterseniz acele edin, deriz.

Ürünleri İncele

Lancome'da Anneler Günü kampanyası başladı! Tüm ürünlerde %25 indirim

Adsız tasarım - 2023-04-26T142133.322

Anneler Günü yaklaşırken bir indirim duyurusu da Lancome'dan geldi. En sevilen kozmetik ve kişisel bakım markası Lancome, Anneler Günü'ne özel tüm ürünlerinde %25 indirimle alışveriş severleri sevindirdi. İndirime ek 1500 TL üzeri alışverişlere de Lancome Cilt Bakım Seti hediye! Parfümlerde de çok cazip fiyatlar mevcut. Bu fırsat kaçmaz!

Ürünleri İncele

Flormar'da 3 al 2 öde fırsatı

Adsız tasarım - 2023-04-26T142604.325

En sevilen kozmetik markalarından biri olan Flormar'da rujdan maskaraya, göz kaleminden ojeye güzelliğinize güzellik katacak onlarca kategorideki binlerce üründe indirimler sizi bekliyor. Kupon fırsatı, sepette ek indirimler ve 3 al 2 öde kampanyası ile Flormar fırsatlarını kaçırmayın.

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