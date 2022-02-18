Lastiklerinizi yeniymiş gibi parlatabileceğiniz en iyi lastik parlatıcılar

Arabasına özen gösterenler bilir, parlak ve temiz lastikler arabanın daha güzel görünmesini sağlıyor. Evde lastik parlatıcı yapımı için birkaç adım izlemek yeterli oluyor. Arap sabunu, kola ve süt gibi ürünlerle lastikleri parlatmak mümkün. Ancak daha profesyonel ürünleri tercih ediyorsanız sizler için hazırladığımız listeye mutlaka göz atmalısınız. En iyi ürünler arasından beğendiğiniz parlatıcıyı tek tıkla ve güvenle sepetinize ekleyebilirsiniz. Ne dersiniz, vakit kaybetmeden başlayalım mı?

1. Lastiklerinize yeni görünüm kazandıran Terlans Lastik Parlatıcı

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Lastiklerinize iyi bakacak en iyi lastik parlatıcıyı arıyorsanız Terlans Lastik Parlatıcı'sına mutlaka göz atmalısınız. Su bazlı özel formülü sayesinde plastik akasma ve araç boyasına zarar vermiyor. Parlatıcı, zamanla araç lastiklerinin kahverengi görünmesini engelliyor ve lastiğin rengini koruyor. Toz ve kiri rahatça temizlemenizi sağlayan ürün, lastikleri parlatıyor. Bu sayede aracınıza yeni bir görünüm kazandırıyor. Kirlenmeyi yavaşlattığı için uzun süre kalıcı parlaklık sunuyor. Lastik parlatıcıyı aracın paspas ve plastik aksamlarında da kullanmak mümkün. Lastik parlatıcı jel kıvamda olduğu için kullanmadan önce su ile inceltebilirsiniz.

2. Kurumaya ve çatlamaya karşı koruyan Luxor Lastik Parlatıcı

En iyi lastik parlatıcı markası arasında gösterilen Luxor Lastik Parlatıcı, lastiklerinizi parlak ve yeni görünüme kavuşturuyor. Araç lastiklerini temizleyen ve koruyan ürün, anti statik koruyucu formülü sayesinde 3-8 gün boyunca toz tutmayı geciktiriyor. Parlatıcı, siyah bir film oluşturarak kuruma ve çatlamaya karşı koruma sağlıyor. UV ışınlarından lastiği koruyan parlatıcı, lastiğin sararmasını da önlüyor. Ürünü aracın lastik ve kauçuk kaplamalarında da kullanmak mümkün. Aracı yıkadıktan sonra kullanabileceğiniz lastik parlatıcıyı uygulama sırasında lastiğin yere temas eden yerlerine sürmenizi tavsiye etmiyoruz.

3. Lastik rengini koruyan Gojo Konsantre Lastik Parlatıcı

En iyi oto lastik parlatıcı arasında yer alan Gojo Konsantre Lastik Parlatıcı, özel formülü sayesinde lastiklerin daha parlak görünmesini sağlıyor. UV ışınlarına karşı koruma sunan ürün, araç lastiklerinin renginin solmasını da önlüyor. Yüzeyde özel katman oluşturan parlatıcı, lastiği fren tozundan ve kirlerden koruyor. Lastiklerin uzun süre temiz ve parlak kalmasına yardımcı oluyor. Böylece aracın daha yeni görünmesini sağlıyor. Konsantre olduğu için suyla incelterek kullanmak gerekiyor. Parlatıcıyı yüzeye sürmeden önce mikrofiber bezle iyice temizlemenizi ve lastik yanaklarına süngerle sürmenizi tavsiye ediyoruz.

4. Parlak bir görünüm için Ajing Lastik Parlatıcı

Lastik parlatıcı sprey arayanların bakması gereken ürünler arasında bulunan Ajing Lastik Parlatıcı, lastiklerin kısa sürede yeni görünüm kazanmasına yardımcı oluyor. Kolay uygulama yöntemi sayesinde sizi yormadan lastiklerinizi temizliyor, yağ ve pas lekeleri gibi zor kirleri yok ediyor. Petrol ve çözücü içermeyen lastik parlatıcı, lastiklere zarar vermiyor, lastiklerin kullanım ömrünü uzatıyor. Uygulamadan önce lastiğin yüzeyini temizlemenizi tavsiye ediyoruz. Ürünü lastiğin üzerine püskürttükten sonra süngerle ovalayarak lastik yüzeyine uygulayabilirsiniz. Canlı ve parlak bir araç lastiği istiyorsanız ürünü seveceğinizden hiç şüphemiz yok.

5. Araç boyasına zarar vermeyen Zenith Lastik Parlatıcı

Lastik parlatıcı tavsiyesinde bir diğer önerimiz olan Zenith Lastik Parlatıcı, lastiklerin temiz ve güzel görünmesine yardımcı oluyor. Lastikleri doğru şekilde temizleyen ürün aynı zamanda tozdan ve kirden koruyor. UV ışınlarına karşı direnç gösterdiği için lastiklerin renginin solmasına engel oluyor. Araç boyasına ve plastik malzemelere zarar vermeyen lastik parlatıcıyı paspas ve kapı fitillerini temizlemek için de tercih edebilirsiniz. Lastiklerin ilk günkü gibi olmasını sağlayan parlatıcı, aracın da daha bakımlı görünmesine destek oluyor. Ayrıca lastiklerin parlak duruşunu uzun süre koruyor.

6. UV ışınlarına karşı direnç gösteren TveT Space Lastik Parlatıcı

Araç lastiklerinin ilk günkü gibi görünmesini sağlayan TveT Space Lastik Parlatıcı, kir, toz ve yağ lekelerini kolayca temizliyor. Mikro tanecikleri sayesinde kullanıldığı yüzeyi tamamen kapatıyor ve küçük alanları dolduruyor. Yüzeyde kayganlık yaratan parlatıcı, suyun akıp gitmesini sağlıyor. Böylece uzun süre lastiğin parlak kalmasına yardımcı oluyor. UV ışınlarına karşı direnç gösteriyor. Lastiklerin solmasını ve sararmasını engelliyor. Kuru ortamlarda tozun lastik üzerine yapışmasını önlüyor. Ürünü uygularken sabun ve sünger ile lastiği iyice temizlemenizi, ardından parlatma işlemini yapmanızı tavsiye ediyoruz.

7. Lastiğin esnekliğini koruyan Carvonn Lastik Parlatıcı

Kaliteli lastik parlatıcı arayanlar burada mı? Sıradaki tavsiyemizi aradığınız ürün olabilir. Carvonn Lastik Parlatıcı, lastikleri derinlemesine temizliyor. Yeni ve güzel bir görünüm kazandıran parlatıcı, aracınızın havasını değiştiriyor. Koruyucu özelliği sayesinde toz ve kirleri lastikten uzaklaştırıyor, lastiğin parlaklığını uzun süre koruyor. UV ışınlarına karşı direnç gösteren lastik parlatıcı, lastiğin renginin solmasını ve sararmasını önlüyor. Lastiğin esnek kalmasını sağlıyor ve ömrünü uzatıyor. Bütün lastik yüzeylerde rahatlıkla kullanabileceğiniz ürün, boyalı ve plastik alanlara zarar vermiyor. Püskürterek uygulanan parlatıcı, kolay kullanımıyla parlatma işini saniyeler içinde gerçekleştiriyor.

8. Lastiklerin ilk günkü gibi görünmesini sağlayan Turtle Wax Lastik Parlatıcı

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Turtle Wax Lastik Parlatıcı, lastikleri kirden ve tozdan arındırıyor. Özel formülü sayesinde yağmura ve yıkamalara karşı direnç gösteriyor. Böylece aracın lastikleri uzun süre parlak ve yeni görünümünü koruyor. Silikon polimer yapısıyla yüzeye yapışan parlatıcı, UV ışınlarına karşı koruma sağlayarak lastikte çatlama ve kuruluk oluşmasını önlüyor. Ayrıca lastiğin renginin solmasına ve sararmasına mani oluyor. Ürünle birlikte gelen jant temizleyici ise jantların parlak ve temiz görünmesini sağlıyor. Jant yüzeyindeki asidik formüllü balata tozunu, yağı ve inatçı kirleri derinlemesine temizliyor. Tampon ve plastik yanaklara da zarar vermiyor.

9. Bor minareliyle temizleyen 4E CARE Lastik Parlatıcı

Kaliteli oto lastik parlatıcı arayışındaysanız 4E CARE Lastik Parlatıcı'yı tercih edebilirsiniz. Ürün, bor minerali ile aracınızın lastiklerinin parlak ve yeni görünmesini sağlıyor. Zorlu yağ lekelerini ve kirleri derinlemesine temizliyor. Lastiklerin uzun süre parlak ve temiz kalmasına yardımcı oluyor. Aktif bor içeren koruyucu formülü, güneş ışınlarına karışı direnç göstererek lastiğin renginin solması ve sararmasını önlüyor. Ürün, lastiğin esnekliği korumasını sağladığı için ömrünü uzatıyor. "Lastik parlatıcı nasıl kullanılır?" diye merak ediyorsanız kısaca anlatalım. Lastiği su ve sabunla iyice temizleyin ardında temizlenmiş yüzeye parlatıcıyı püskürtün. Temiz bir süngerle yüzeye tam olarak yayın. Birkaç dakika kurumasını bekledikten sonra temiz bir bez yardımıyla parlatıcının fazlasın alın ve kuru bezle parlatın. İşte bu kadar kolay!

10. Uzun süreli koruma sağlayan Meguiars Endurance High Gloss Lastik Parlatıcı

Özel formülü sayesinde lastiklerin kahverengi görünmesini önleyen Meguiars Endurance High Gloss Lastik Parlatıcı, zorlu lekeleri kolayca temizliyor. Lastiklerin parlak ve yeni görünmesine yardımcı olan parlatıcı, yüksek performansı ile yağmura, yıkamaya karşın haftalarca etkisini koruyor. Lastiğin kir ve toz tutmasını önleyerek uzun süre temiz görünüm sunuyor. Lastiği UV ışınlarından koruyor. Böylece renginin solmasını ve sararmasını önlüyor. Aracınıza güzel bir görünüm kazandıran parlatıcı, boya ve plastik aksama zarar vermiyor. Jel kıvamındaki ürün, lastiğin yüzeyini tamamen kapatıyor. Uygulanacak yüzeyin önceden su ve sabunla temizlenmesi tavsiye ediliyor.

11. Jel formülüyle Sonax Lastik Parlatıcı

En iyi lastik parlatıcılar araştırmamızda sizin için son önerimiz olan Sonax Lastik Parlatıcı, lastiklerin yeni ve parlak görünmesine sağlıyor. Jel olarak üretilen ürün, yüzeye tamamen yayılarak lastiği mükemmel şekilde parlatıyor. UV ışınlarına karşı korumaya sağlayan parlatıcı, lastiğin renginin sararmasını ve solmasını önlüyor. Kirlerin ve lekelerin lastiğe tutunmasına engel oluyor. "Lastik parlatıcı nasıl yapılır?" diye soracak olursanız kısaca bilgilendirelim. Kirli lastikleri sabun ve su yardımıyla güzelce temizleyin. Daha sonra parlatıcıyı süngerle lastiğin yüzeyine iyice yayın. Parlatıcıyı lastiklerin yere temas eden yerlerine ve fren balatalarına sürmeyin. Ürünü motosiklet ve bisiklet lastiklerinde kullanmamanız gerektiğini de hatırlatalım.