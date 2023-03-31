Lav taşı faydaları: Lav taşı özellikleri nelerdir, ne işe yarar?

Lav taşının sağlık açısından birçok hastalığa iyi geldiğine inanılır. Bu yüzden günümüzde birçok insan bu taşı gerek evlerinde gerekse üzerlerinde taşır. Hem fiziksel hem de mental açıdan insana çok fazla fayda sağladığı söylenir. Doğal taşları sağlık amaçlı kullanmadan önce konuyla ilgili engin bilgiye sahip olan bir alternatif tıp uzmanına danışılması son derece önemlidir.

Lav taşı anlamı nedir?

Lav taşı birçok kişinin kullandığı doğal taşlar arasında yer alır. Lav taşının kahverengi, siyah ve kızıl tonlarına bakan pek çok çeşidi vardır. Volkanik patlamalar neticesinde meydana gelen bir taştır. Patlamalar sonucunda ortaya çıkan lavlar bir süre sonra soğur ve lav taşlarını oluşturur. Alternatif tedavi yöntemlerinde tedaviye yardımcı olduğuna inanılır ve bu yüzden sık sık kullanılır. Lav taşı anlamı, yeniden doğuş taşı olarak karşımıza çıkar. Kimi insanlar lav taşını şifa niyetiyle kullanırken kimileri ise yalnızca süs eşyası olarak kullanmayı tercih eder. Ülkemizin birçok farklı yerinde lav taşına rastlamak mümkündür. Lav taşının içerisinde kalsiyum, potasyum, çinko gibi çeşitli mineraller bulunur. Darbelere karşı çok dayanıklı olduğundan mangal taşı olarak da bilinir.

Lav taşı özellikleri nelerdir?

Lav taşı günümüzde çok fazla kişi tarafından tercih edilen doğal taşlardan biridir. Her doğal taşın olduğu gibi lav taşının da kendine özgü ve dikkat çeken birçok niteliği vardır. Lav taşı süs eşyası olarak kullanıldığı gibi aksesuar amaçlı da kullanımı yaygındır. Özellikle bileklik ve tespih yapımında bu taş çok sık tercih edilir. Lav taşının sertlik derecesi 4 ile 9 arasında değişiklik gösterir. Dayanıklı olduğundan kolay kolay kırılmayan ve yıpranmayan bir doğal taştır. Genel olarak lav taşı özellikleri ise şu şekildedir:

Yüksek ısıya karşı oldukça dayanıklı bir yapıya sahiptir.

Tüm çakralar üzerinde etkili olmakla birlikte özellikle kök çakrada etkilidir.

Güçlü enerjisi vardır.

Etkilerinin açığa çıkması için cilde değmelidir.

Ruhsal ve duygusal enerjiler arasındaki dengeyi sağlar.

Negatif enerjiyi alıp yerine pozitif enerji verir.

Öfke, kin gibi olumsuz duyguları alır ve yerine olumlu duygular getirir.

Mineral açısından çok zengindir.

Yarı değerli taşlar sınıfında yer alır.

Bilinçaltındaki kötü düşünceleri yok eder.

Lav taşı ne işe yarar?

Lav taşı özellikle aromaterapi alanında çok sık kullanılan bir doğal taştır. Lav taşı gözenekli bir yapıya sahip olduğundan uçucu yağları çok hızlı emer. Bu yüzden yağlarla birlikte kullanımı çok yaygındır. İnsan vücuduna pek çok faydası olduğuna inanılır. Stresli ve kaygılı durumlarda tüm korkuları söküp atmada etkili olduğu söylenir. Özellikle aslan burcuyla çok uyumludur. Pek çok rahatsızlıkta asıl tedaviye ek tedavi yöntemi olarak kullanımı bulunmaktadır. Genel olarak lav taşı faydaları ise şu şekildedir:

Romatizma hastalığının tedavisinde ve kas ağrılarının azaltılmasında etkilidir.

Hem bedenen hem de ruhen kişiye huzur verir.

Kan dolaşımının hızlanmasında büyük bir rol oynar.

Hücrelerin yenilenmesinde etkili olduğuna inanılır.

Strese karşı savaş açar.

Solunum yolu hastalıklarının giderilmesinde etkilidir.

Sindirim sistemine faydalı olduğu söylenir.

Yaraların daha kısa sürede geçmesini sağlar.

Vücudu olumsuz enerjiden temizler ve kalbe iyi gelir.

Lav taşında olduğu gibi hiçbir doğal taş tam olarak tedavi edici özelliğe sahip değildir. Sadece tedavi esnasında olumlu etkileri vardır. Doğal taşların şifa niyetiyle kullanılmadan önce alanında bilgi sahibi olan bir alternatif tıp uzmanına danışılması tavsiye edilir.

Lav taşı nasıl temizlenir?

Doğal taşların kullanılmadan önce üzerinde birikmiş olan enerjiden arındırılması önerilir. Özellikle ilk defa kullanılacak doğal taşların mutlaka temizlenmesi gerekir. Dayanıklı olan doğal taşları temizlerken pek çok farklı yöntem uygulanır. Lav taşı da dayanıklı olan doğal taşlardan biridir. Lav taşını temizlerken uygulanabilecek yöntemler ise şu şekildedir:

Sabunlu bir bez ile silip ardından suyla durulamak

Akan suyun altında yıkamak

Güneş ışığında ortalama 24 saat bekletmek

Ada çayı ya da sandal ağacı tütsünün dumanıyla arındırmak

Toprağa gömüp 24 saat bekletmek

Gerçek lav taşı nasıl anlaşılır?

Doğal taşların güvenilir kaynaklardan temin edilmesi son derece önemli bir konudur. Piyasada imitasyon taş satan birçok yer mevcuttur. Satın alınan lav taşının gerçek olup olmadığını test etmenin birkaç yolu vardır. Bunlardan ilki ısı dayanıklılığıdır. Lav taşları çok sağlam olduğundan yüksek ısılara karşı dayanıklıdır. Yüksek ısıya maruz kaldıklarında taşların üzerinde renk değişimi meydan gelir. Eğer alınan taşta renk değişimi olmuyorsa o taşın sahte olduğundan şüphe duyulabilir. Bir diğer yol ise taşın iç ve dış renkleri kontrol etmektir. Lav taşlarının içi ve dışı aynı renge sahiptir. Eğer taşın iç veya dışı farklı renge sahipse sahte olma ihtimali vardır.

