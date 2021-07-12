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Lexus LC 500 Convertible Türkiye'de satışa sunuldu! Şu anda sadece 1 tane var

12.07.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toyota bünyesindeki premium otomobil üreticisi Lexus, LC 500 Convertible modelini Türkiye’de satışa sundu. Türkiye'de şu anda sadece 1 adet olan Lexus LC 500 Convertible'ın fiyatı ise oldukça dikkat çekici.

Lexus LC 500 Convertible Türkiye'de satışa sunuldu! Şu anda sadece 1 tane var

Lexus, ürettiği premium otomobillerle birçok otomobilsever tarafından yakından tanınıyor. Marka, şimdi ise yine premium sınıfta yer alan Lexus LC 500 Convertible modelini Türkiye'ye getirdi ve satışa çıkardı. Üstelik modelden Türkiye'de şu anda yalnızca 1 adet var.

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LEXUS LC 500 CONVERTIBLE'IN TASARIMI

Lexus LC 500 Convertible, markanın ilk yumuşak tavanlı modeli. LC 500 Convertible, Lexus'a göre üstü açıkken bu deneyimin daha yoğun yaşanmasını sağlıyor. Marka, otomobilin "dünyanın en güzel üstü açılan otomobili" hedefiyle tasarlandığını söylüyor.

LEXUS LC 500 CONVERTIBLE'IN MOTORU

LC 500 Convertible, atmosferik 5.0 litre V8 motoru ile 477 HP güç ve 520 Nm tork üretebiliyor. 10 ileri Direct Shift otomatik şanzımana sahip olan araç, 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyede tamamlıyor ve elektronik olarak sınırlandırılmış bir şekilde maksimum 270 km/s hıza ulaşabiliyor.

Lexus LC 500 Convertible-1

'Lexus Safety System+' ile donatılan Lexus LC 500 Convertible, Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Dinamik Radarlı Hız Sabitleyici, Şerit Takip Asistanı, Otomatik Uzun Farlar gibi özellikler de sunuyor. Bununla birlikte Convertible modeline özel otomatik açılan takla barları ile ön sütunlarda ve ön camın üst çerçevesinde ekstra darbe emen materyaller kullanılmış.

" ŞU ANDA SADECE 1 TANE"

Lexus Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, "LC 500 Convertible modelimizin marka imajımıza güçlü bir katkı yapacağına inanıyorum. Şu anda sadece 1 tane olan bu modelin çok kısa sürede satılacağını tahmin ediyoruz. Hem mevsimsel olarak zamanı hem de otomobili görenler, bu tasarıma baktıklarında ve aracın sesini duyduklarında bu özel otomobili satın almak isteyeceklerdir." dedi.

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İŞTE LEXUS LC 500 CONVERTIBLE'IN FİYATI

Turuncu (Karnelyan) özel rengine sahip Lexus LC 500 Convertible, 3 milyon 990 bin TL fiyatıyla showroomdaki yerini aldı.

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Türkiye
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