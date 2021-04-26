LGS ertelendi mi?

26 Nisan Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamada 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacağı duyuruldu. Alınan karara göre; tüm sınıflarda uzaktan eğitime geri dönüldü ve sınavlar ertelendi. Sekizinci sınıf öğrencileri tarafından ise LGS sınavı ertelendi mi? sorusu araştırılmaya başladı. Peki, LGS Liselere Geçiş Sınavı ertelendi mi? LGS sınavı ne zaman? İşte, 2021 LGS tarihi...
LGS 2021 NE ZAMAN? LGS ERTELENDİ Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan sınav takvimine göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı 6 Haziran 2021 Pazar günü uygulanacak. LGS tarihi ile değişiklik konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan, üç hafta boyunca uygulanacak olan güncel tam kapanma kararları ve koronavirüs tedbirleri şöyle:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama anaokulu ve kreşlerin kapanmasına ilişkin, "Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir." ifadelerine yer verdi.
Kabine Toplantısı 29 Nisan itibari ile uygulanacak olan tam kapanma kararları şu şekilde:
Tam kapanma süreci 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayarak, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek.
İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.
Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.
Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.
Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum