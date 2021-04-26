LGS ertelendi mi?

26 Nisan Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamada 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacağı duyuruldu. Alınan karara göre; tüm sınıflarda uzaktan eğitime geri dönüldü ve sınavlar ertelendi. Sekizinci sınıf öğrencileri tarafından ise LGS sınavı ertelendi mi? sorusu araştırılmaya başladı. Peki, LGS Liselere Geçiş Sınavı ertelendi mi? LGS sınavı ne zaman? İşte, 2021 LGS tarihi...

LGS 2021 NE ZAMAN? LGS ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan sınav takvimine göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı 6 Haziran 2021 Pazar günü uygulanacak. LGS tarihi ile değişiklik konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, üç hafta boyunca uygulanacak olan güncel tam kapanma kararları ve koronavirüs tedbirleri şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama anaokulu ve kreşlerin kapanmasına ilişkin, "Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir." ifadelerine yer verdi.