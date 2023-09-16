Libya'yı vuran fırtınadan sonra Sahra Çölü'nde göl oluştu! Görüntüler sosyal medyada gündem yarattı

Libya'da 10 Eylül'de meydana gelen Daniel Fırtınası'nın etkisiyle oluşan sel felaketinin etkileri ülkeyi vurmaya devam ediyor. Derna, Bingazi, Sousse, Al-Marj ve Bayda'da yol açtığı sel felaketinde arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve can kaybının artabileceği aktarıldı. Selin etkisiyle Sahra Çölü'nde küçük göller meydana geldi.
Sosyal medyada paylaşılan ve Sahra Çölü'nden çekilen görüntülerde dünyanın en büyük üçüncü çölünde oluşan göller gösterildi. Selin ardından Sahra Çölü'nü görenler tanımakta zorlandı. Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.