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    4. Libya'yı vuran fırtınadan sonra Sahra Çölü'nde göl oluştu! Görüntüler sosyal medyada gündem yarattı

    Libya'yı vuran fırtınadan sonra Sahra Çölü'nde göl oluştu! Görüntüler sosyal medyada gündem yarattı

    16.09.2023 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Libya'nın doğusunda etkili olan Daniel Fırtınası binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve on binlerce kişinin ise kaybolmasına neden olurken fırtınanın etkisiyle oluşan sel felaketinin bilançosu her geçen gün artıyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde ise fırtınanın ardından Sahra Çölü'nde oluşan küçük göller yer aldı.

    Libya'da 10 Eylül'de meydana gelen Daniel Fırtınası'nın etkisiyle oluşan sel felaketinin etkileri ülkeyi vurmaya devam ediyor. Derna, Bingazi, Sousse, Al-Marj ve Bayda'da yol açtığı sel felaketinde arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve can kaybının artabileceği aktarıldı. Selin etkisiyle Sahra Çölü'nde küçük göller meydana geldi.

    SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

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    Sosyal medyada paylaşılan ve Sahra Çölü'nden çekilen görüntülerde dünyanın en büyük üçüncü çölünde oluşan göller gösterildi. Selin ardından Sahra Çölü'nü görenler tanımakta zorlandı. Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Libya Sahra Çölü

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