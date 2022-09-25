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  4. Lise bahçesinde korkunç olay! Emekli polisin cansız bedenini okul bekçisi buldu

Lise bahçesinde korkunç olay! Emekli polisin cansız bedenini okul bekçisi buldu

25.09.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Atakum ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. 50 yaşındaki emekli polis, girdiği bunalım sonucu lisenin bahçesinde otururken tabancayla kendini vurdu. Emekli polisin cansız bedenini okulda görevli olan bekçi buldu.

Lise bahçesinde korkunç olay! Emekli polisin cansız bedenini okul bekçisi buldu

Dehşete düşüren olay, Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi’ndeki tadilatta olan Cumhuriyet Lisesi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kaya (50), daha önce Samsun Emniyet Müdürlüğü Hassas Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yaparken şark görevi için Van’a tayin oldu.

LİSE BAHÇESİNDE OTURURKEN KENDİNİ VURDU

Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaparken yılbaşında emekli olup memleketi Samsun’a yerleşen Kaya, girdiği bunalım sonucu evinin yakınındaki tadilatta olan Cumhuriyet Lisesi bahçesinde sandalyede otururken tabancayla kendini vurdu.

CANSIZ BEDENİNİ OKULDA GÖREVLİ OLAN BEKÇİ BULDU

Ağır yaralanan 3 çocuk babası Ahmet Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaya’nın cesedini bulan okulda görevli bekçi durumu polise bildirdi. Ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Samsun emekli
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