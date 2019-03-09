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Logo Yazılım ve Turkcell güçlerini Türkiye için birleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 10:50 | Son Güncelleme

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan: - "Biz söylemlerimizi desteklemek için Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Türkiye için çalışan her şirkete ve her bireye veri merkezlerimizin kapısını ardına kadar açıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Logo Yazılım ve Turkcell, Türkiye’nin dijital ekosistemine katkı sunmak üzere güç birliği yaptı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en büyük halka açık yazılım kuruluşu ve en değerli bilişim markası Logo ve 25’inci yılını kutlayan dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, Türkiye’nin dijital ekosistemine katkı sunmak üzere güçlerini birleştirdi.

Logo Yazılım mikro işletmelerden kurumsal büyük işletmelere kadar farklı ölçeklerdeki şirketlere yönelik uygulama yazılımı çözümlerini pazara sunmak için Turkcell’in veri merkezlerini tercih etti.

Kurulduğu 1984 yılından bu yana sektörün öncü şirketlerinden biri olarak ürün ve hizmetlerinde yenilikçilik ve yaratıcılığı artıran Logo, 4 farklı ülkede, 6 farklı noktada, bin 200’e yakın çalışanı, 800’ü aşkın iş ortağı ile 200 binin üzerinde firmanın büyüme yolculuğuna eşlik ediyor.

Logo, bu şirketler için sürdürülebilir başarının temellerini oluşturma amacıyla sunduğu hizmetlerde artık Turkcell Veri Merkezi’nin teknolojisini kullanacak. Türkiye’nin en büyük altyapı yatırımlarıyla, teknolojiyi geniş kitlelerle buluşturan Turkcell, bu birikimini dijital entegratör olarak Logo’nun 90 bin müşterisinin kullanımına sunacak. Turkcell, dijital teknoloji alanındaki deneyimiyle Logo’nun operasyonlarına uçtan uca çözüm sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı Buğra Koyuncu, Turkcell ile yürütülen proje hakkında şunları kaydetti:

“Türkiye’nin uluslararası yazılım markası olarak dünya teknoloji trendleri paralelinde ürünler geliştiren Logo Yazılım, bu başarısını Ar-Ge’ye verdiği büyük öneme borçlu. Öyle ki, çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 70’i Ar-Ge alanında faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden mezun nitelikli gençlerle birlikte, yerli yazılım üretimi için çalışıyoruz. Bir diğer deyişle, bu ülkenin mühendisleri ile ülkemiz ve dünya için çözümler geliştiriyoruz.

Aynı zamanda yerli yazılım olmanın avantajıyla TL üzerinden sunduğumuz fiyatlandırma politikası, Logo kullanıcılarına uzun vadeli öngörüler ile yatırım maliyetlerini hesaplama olanağı sunuyor. Türk mühendislerle yerli yazılım geliştiren bir şirket olarak, verilerimizi de Türkiye’nin teknolojisine ve dijital ekosistemine yatırım yapan en önemli oyunculardan olan Turkcell’in veri merkezlerinde barındıracak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

- "Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz"

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan ise “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın diye yerli yazılım şirketleri arasındaki en köklü ve alanında lider Logo Yazılım ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Dijital operatör yolculuğumuz, yatırımlarımız ve vizyonumuz ile Logo’nun teknolojiye yaptığı yatırımın paralel olması, ortak çözümler için yol gösterici olmuştur. Mevcut sunucu sistemlerini dağınık yapıda farklı hizmet sağlayıcılarda da barındıran Logo ile yaptığımız iş birliği sonrasında tüm sunucu, network ve güvenlik altyapısı ihtiyaçları Gebze ve Dudullu veri merkezlerimizde sağlanmaya başladı. Biz, söylemlerimizi desteklemek için Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Türkiye için çalışan her şirkete ve her bireye veri merkezlerimizin kapısını ardına kadar açıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Logo Yazılım, Turkcell Gebze ve Dudullu’daki merkezlerinde “Sanal Veri Merkezi-SVM” hizmeti ile müşterilerine kesintisiz, yedekli ve sürdürülebilir hizmet sağlıyor. Sanal Veri Merkezi hizmeti kapsamında, bulut teknolojisinin esnek, hızlı ve ölçeklenebilir altyapısından faydalanılıyor.

VPLS teknolojisi ile üç veri merkezinin birbirine erişimi sağlanırken, bir felaket anında faaliyete geçecek yedekli bir yapı da yer alıyor. Sanal Veri Merkezi hizmeti ile veri merkezi altyapı ihtiyaçlarının toplam sanal bir kapasite sunularak yönetilmesi sağlanıyor. Bu hizmetle birlikte, Turkcell tarafından tamamen otomatize edilen bir yönetim paneli ve sunucu performans izleme imkanı sunuluyor.

Turkcell tarafından kurulan firewall yönetimi ve DDOS gibi hizmetlerle sistemin güvenliği, Turkcell Yük Dengeleme hizmetiyle de sistemin performans artışı sağlanıyor. Turkcell’in sunduğu Uzaktan Yedekleme Servisi ile Logo’nun önemli ve kritik gördüğü verileri için güvenli bir ortam sağlanarak yedekleme ihtiyaçları karşılanıyor.

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Logo Yazılım Turkcell

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