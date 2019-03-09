Logo Yazılım ve Turkcell güçlerini Türkiye için birleştirdi

İSTANBUL (AA) - Logo Yazılım ve Turkcell, Türkiye’nin dijital ekosistemine katkı sunmak üzere güç birliği yaptı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en büyük halka açık yazılım kuruluşu ve en değerli bilişim markası Logo ve 25’inci yılını kutlayan dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, Türkiye’nin dijital ekosistemine katkı sunmak üzere güçlerini birleştirdi.

Logo Yazılım mikro işletmelerden kurumsal büyük işletmelere kadar farklı ölçeklerdeki şirketlere yönelik uygulama yazılımı çözümlerini pazara sunmak için Turkcell’in veri merkezlerini tercih etti.

Kurulduğu 1984 yılından bu yana sektörün öncü şirketlerinden biri olarak ürün ve hizmetlerinde yenilikçilik ve yaratıcılığı artıran Logo, 4 farklı ülkede, 6 farklı noktada, bin 200’e yakın çalışanı, 800’ü aşkın iş ortağı ile 200 binin üzerinde firmanın büyüme yolculuğuna eşlik ediyor.

Logo, bu şirketler için sürdürülebilir başarının temellerini oluşturma amacıyla sunduğu hizmetlerde artık Turkcell Veri Merkezi’nin teknolojisini kullanacak. Türkiye’nin en büyük altyapı yatırımlarıyla, teknolojiyi geniş kitlelerle buluşturan Turkcell, bu birikimini dijital entegratör olarak Logo’nun 90 bin müşterisinin kullanımına sunacak. Turkcell, dijital teknoloji alanındaki deneyimiyle Logo’nun operasyonlarına uçtan uca çözüm sağlayacak.