HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Lübnan'da akaryakıt tankeri patladı: 20 ölü, 79 yaralı

Lübnan'da akaryakıt tankeri patladı: 20 ölü, 79 yaralı

15.08.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lübnan'ın kuzeyinde bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi öldü, 79 kişi yaralandı.

Lübnan'da akaryakıt tankeri patladı: 20 ölü, 79 yaralı

Lübnan Kızılhaç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Akkar bölgesinde bir akaryakıt tankerinin patladığı ve Kızılhaç'a bağlı 22 ekibin, olay yerinden ölü ve yaralıları civardaki hastanelere ulaştırmaya çalıştığı belirtildi.

20 ÖLÜ, 79 YARALI

İlk belirlemelere göre 20 kişinin yaşamını yitirdiği ve en az 7 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan Kızılhaç, daha sonra yaralı sayısının 79'a yükseldiğini duyurdu.

Ülkenin yerel basını ise Akkar kentine bağlı Et-Telil beldesinde meydana gelen olayda Kızılhaç ekiplerinin yanı sıra ordu birlikleri, İçişleri Bakanlığına bağlı İç Güvenlik Güçleri, sivil savunma ekipleri ile bölge sakinlerinin ölü ve yaralıların taşınmasına yardımcı olduğunu aktardı.

"BEYRUT'TAKİ KATLİAMDAN FARKLI DEĞİL"

Eski Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Akkar katliamı Beyrut Limanı'ndaki katliamdan farklı değildir. Şehitlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Her iki cinayette de insana saygı gösteren bir devlet olsaydı yetkililer istifa ederdi, Cumhurbaşkanından bu ihmalden sorumlu en son kişiye kadar. Bardak taştı artık. Lübnanlıların hayatı ve güvenlikleri tüm önceliklerin başında gelir."

Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi Genel Başkanı Cibran Basil ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece kalplerimiz Akkar ve Et-Telil halkıyladır. Şehitleri rahmetle anıyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

ÜLKEDEKİ AKARYAKIT KRİZİ

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağı ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağı belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca piyasaya sürülecek akaryakıtın fiyatının Enerji Bakanlığınca belirleneceği kaydedilmişti.

Enerji Bakanlığının sübvansiyonun kalkmasına rağmen eski fiyatı sürdürmesi nedeniyle ülkedeki akaryakıt istasyonlarının hemen hemen tümü pompaları kapalı tuttu.

Lübnan ordusu, Merkez Bankasının akaryakıta yönelik sübvansiyonu kaldırma kararından sonra yeni fiyatlar belirlenmediği için pompaları kapalı tutan akaryakıt istasyonlarına dün baskınlar düzenleyerek, on binlerce litre benzin ve mazota el koymuştu.

Kaynak: AA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eğlenmek için gittiği gazinoda sevgilisini görünce dehşet saçtıEğlenmek için gittiği gazinoda sevgilisini görünce dehşet saçtı
Eğlenmek için gittiği gazinoda sevgilisini görünce dehşet saçtıEğlenmek için gittiği gazinoda sevgilisini görünce dehşet saçtı
ABD, asker sayısını 5 bine çıkardıABD, asker sayısını 5 bine çıkardı
Anahtar Kelimeler:
patlama Lübnan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakanlar sel bölgesinde! "Bugüne kadar gördüğümüz en ağır tablo"

Bakanlar sel bölgesinde! "Bugüne kadar gördüğümüz en ağır tablo"

Kahramanmaraş'taki uçak kazasında kahreden detay

Kahramanmaraş'taki uçak kazasında kahreden detay

Bekaret itirafıyla ağızları açık bıraktı: Beklediğim için pişmanım

Bekaret itirafıyla ağızları açık bıraktı: Beklediğim için pişmanım

Elif Şafak’tan şaşırtan itiraf! Cinsel yönelimini açıkladı

Elif Şafak’tan şaşırtan itiraf! Cinsel yönelimini açıkladı

Sel felaketinden acı haberler geliyor

Sel felaketinden acı haberler geliyor

Aşı olmayan kızını kaybeden babadan aşı karşıtlarına tepki

Aşı olmayan kızını kaybeden babadan aşı karşıtlarına tepki

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sel böyle geldi: Götürdü köprüyü, kaçın

Sel böyle geldi: Götürdü köprüyü, kaçın

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"Seni bulacağız" dediler! Canlı yayında kendi haberini okudu

"Seni bulacağız" dediler! Canlı yayında kendi haberini okudu

Erdoğan sel bölgesinde: Ne gerekiyorsa yapacağız

Erdoğan sel bölgesinde: Ne gerekiyorsa yapacağız

Skandal görüntü! Hakim, yargıladığı sanıkla içki masasında

Skandal görüntü! Hakim, yargıladığı sanıkla içki masasında

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.