Lütfü Savaş anketinden çok konuşulacak sonuçlar! CHP'yi karıştıran adaylık bir de Hataylılara soruldu

Lütfü Savaş, Hatay'da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yoğun şekilde protesto edilen isimler arasındaydı. Savaş ertesi gün basın toplantısı düzenleyerek kameralar karşısına geçti, "Korkmayacağım, sinmeyeceğim! Hatay üzerinden kirli bir oyun oynanıyor. Provokasyon yapıldı. Protestocuların kim olduğunu biliyoruz” dedi.

LÜTFÜ SAVAŞ ANKETİ: KRİTİK 2 SORU

Partinin MYK kararıyla kesinleşecek olan Savaş'ın adaylığıyla ilgili tartışmalar sürerken ASAL Araştırma'nın anket sonuçları ilgi çekti. 7-9 Şubat aralığında gerçekleştirilen ankette Hatay genelinde 1500 kişiye Savaş hakkında 2 soru yöneltildi.

HATAYLILAR YANITLADI: "LÜTFÜ SAVAŞ BAŞARILI MI?"

Katılımcılara "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı genel olarak değerlendirdiğinizde ne ölçüde başarılı buluyorsunuz?" diye soruldu. Gelen yanıtlara bakıldığında Savaş neredeyse yarı yarıya "başarısız" bulundu.

Savaş'ın başarısına ilişkin soruya gelen yanıtlar şöyle:

Başarılı: Yüzde 28,8

Yüzde 28,8 Başarısız: Yüzde 48

Yüzde 48 Ne başarılı, ne değil: Yüzde 14

Yüzde 14 Cevap yok: Yüzde 9,2

SAVAŞ'A OY DESTEĞİ NE DURUMDA?

Ankette katılımcılara ayrıca bugün bir yerel seçim olsa Savaş'a oy verip vermeyecekleri de soruldu. Katılımcıların yine yarıya yakını oy vermeyeceğini belirtti. İşte o sonuçlar:

Oy veririm: Yüzde 30,2

Yüzde 30,2 Oy vermem: Yüzde 45,6

Yüzde 45,6 Belki veririm, belki vermem: Yüzde 10,4

Yüzde 10,4 Cevap yok: Yüzde 13,8

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





