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Lütfü Savaş merak uyandırdı! Adaylık bilmecesini çözecek görüşme sonrası ilk açıklama

19.02.2024 13:52 | Son Güncelleme:
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CHP'deki 'Lütfü Savaş' düğümünde sıcak gelişmeler ardı ardına yaşanıyor. Özgür Özel sabah "Lütfü bey ile konuşup alternatifi gerçekleştireceğiz" demişti. Ankara'ya gelip CHP Genel Merkezi'nde Özel ile görüşen Lütfü Savaş'tan ilk açıklama geldi. Adaylık bilmecesi çözülmeyi beklerken Savaş'ın ilk mesajı merak uyandırdı.

Lütfü Savaş merak uyandırdı! Adaylık bilmecesini çözecek görüşme sonrası ilk açıklama

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay halkınca protesto edilen ve yeniden aday olması tüm Türkiye'de tartışılan Lütfü Savaş, Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya geldi. Görüşme sonrası ilk açıklamasını Hataylılara yapan Savaş, yarını işaret etti.

SAVAŞ'A ALTERNATİF BULUNDU MU?

CHP'nin büyükşehir belediye başkan adaylarının yer aldığı seçim reklamında yer almayan, ayrıca aday tanıtım toplantısında da ne ismi ne kendisi yer alan Lütfü Savaş için CHP hummalı bir çalışma yürütüyor. Geçtiğimiz günlerde "Lütfü Savaş yerine başka alternatif bulamadık" diyen CHP lideri Özgür Özel, bu sabah yaptığı açıklamada ise "Lütfü Savaş ile bugün konuşacağım, alternatifi gerçekleştireceğiz" demişti.

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ANKARA'DA KRİTİK TEMAS

Özel'in bu mesajının ardından beklenen görüşme gerçekleşti. AA'nın aktardığı bilgiye göre CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de yer aldı. Savaş, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından genel merkezden ayrıldı.

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HATAY'DA "ÇOK DAHA BÜYÜK BİR MİTİNG"

Görüşmenin ardından Savaş ilk açıklamasını CHP Hatay İl Başkanlığı'nda toplanan kitleye yaptı. Burada kalabalığa seslenen Savaş "Yarın çok daha büyük bir mitingle açıklamalarımız olacak. Şu an daha fazla bir şey söylemek doğru olmaz. Yarın Hatay halkıyla, hep birlikte ne yapacağımızı paylaşacağız" dedi.

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SAVAŞ'I DESTEKLEDİLER

Savaş'ın bu mesajı üzerine kalabalıktan "Dik dur, eğilme, Hatay halkı seninle" sloganı yükseldi.

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CHP aradığı "alternatifi" buldu! Lütfü Savaş tartışmasına son noktayı Özgür Özel koydu CHP aradığı "alternatifi" buldu! Lütfü Savaş tartışmasına son noktayı Özgür Özel koydu

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Lütfü Savaş Hatay CHP Seçim 2024
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