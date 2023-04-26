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M.A.C, YSL, Lancome ve dahası... Dünyaca ünlü kozmetik markalarında %50'ye varan indirim

26.04.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzelliğinize güzellik katacak dünyaca ünlü kozmetik markalarında Büyük Nisan Kampanyası kapsamında indirimler başladı. M.A.C, YSL, Lancome, L'Oreal Paris gibi markalardaki %50'ye varan indirimleri keşfetmek ve güzellik rutininize en sevilen ürünleri eklemek için acele edin.

M.A.C, YSL, Lancome ve dahası... Dünyaca ünlü kozmetik markalarında %50'ye varan indirim

Güzelliğine güzellik katmak isteyenler buraya! Baharın müjdecisi nisan ayı yavaş yavaş sona ererken dünyaca ünlü markaların büyük sezon sonu indirimleri başladı. Büyük Nisan Kampanyası kapsamında dünyaca ünlü kozmetik devleri birçok ürününde %50'ye varan indirimler sunuyor. Makyaj çantanıza yeni ürünler eklemek, favori ürünlerinizi stoklamak ya da denemek istediğin ürünlere uygun fiyatlarla sahip olmak için bu fırsatı kaçırmayın. Sizin için seçtiğimiz markaların indirimli ürünlerini keşfedin ve güzellik rutininizi yenileyin.

L'Oreal Paris'te Büyük Nisan'a özel %50 insieim

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Ürünleri İncele

Yves Saint Laurent'de tüm ürünlerde %35'e varan indirim

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Ürünü İncele

Lancome'da Merci Day'e özel %30 indirim

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Ürünleri İncele

M.A.C Cosmetics'te %10 indirim ve 300 TL üzerine %5 kupon fırsatı

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Ürünleri İncele

Flormar'da 3 al 2 öde fırsatı

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