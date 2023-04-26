M.A.C, YSL, Lancome ve dahası... Dünyaca ünlü kozmetik markalarında %50'ye varan indirim

Güzelliğine güzellik katmak isteyenler buraya! Baharın müjdecisi nisan ayı yavaş yavaş sona ererken dünyaca ünlü markaların büyük sezon sonu indirimleri başladı. Büyük Nisan Kampanyası kapsamında dünyaca ünlü kozmetik devleri birçok ürününde %50'ye varan indirimler sunuyor. Makyaj çantanıza yeni ürünler eklemek, favori ürünlerinizi stoklamak ya da denemek istediğin ürünlere uygun fiyatlarla sahip olmak için bu fırsatı kaçırmayın. Sizin için seçtiğimiz markaların indirimli ürünlerini keşfedin ve güzellik rutininizi yenileyin.

L'Oreal Paris'te Büyük Nisan'a özel %50 insieim

Yves Saint Laurent'de tüm ürünlerde %35'e varan indirim

Lancome'da Merci Day'e özel %30 indirim

M.A.C Cosmetics'te %10 indirim ve 300 TL üzerine %5 kupon fırsatı

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