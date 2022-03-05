Maaş için bankaya gitti, hayatının şokunu yaşadı! 'Siz ölüsünüz'

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Nuran Küçük, eşinin ölümünün ardından oğlu Hasan ile 2007 yılında memleketi Elazığ'a döndü. Durumu iyi olmayan aile için Hicret Mahallesi Muhtarı Murat Gülbasan ve hayırseverler tarafından derme çatma bir ev yapıldı. Bir süre önce kocasından kalan maaşı çekmeye giden Küçük, kartta bakiye olmadığını görünce durumu banka personeline sordu. Banka personeli Küçük'e, 'Nüfusa gideceksiniz, sizi ölü göstermişler' dedi. Duydukları karşısında şoke olan Nuran Küçük, bilgi almak için Nüfus Müdürlüğü’ne gitti. Nüfus Müdürlüğü'nde yapılan kontrolde kendisinin 2016 yılında, oğlunun ise 2013 yılından beri ölü olarak gözüktüğünü öğrendi. Aile durumu muhtara bildirdi. Araştırma yapan muhtar Murat Gülbasan, Nuran Küçük'ün eşinin dedesinden miras kaldığını, ailenin mirastan hak sahibi olmamaları için kendilerinin ölü gösterilmiş olabileceğini söyledi. Olay mahkemeye taşınırken, ölü olarak gözüktükleri için tedavi olamayan anne ve oğlu, hayatta olduklarını dile getirerek yetkililerden yardım bekliyor.

'BANA YARDIM EDİN'

Nuran Küçük, bankaya gittiğinde maaşını alamadığını belirterek, "Kartımla dışarıdan alıyordum. Kartı taktığımda para gözükmedi. İçeriye geçtim, sıra aldım. Sonra bu başıma geldi. Allah razı olsun muhtarımız bana burayı yaptı. Beyim öldüğünden beri ben buradayım. Bana yardım edin. Ne yapacağımı bilmiyorum, ben paramı istiyorum. Onlar varlıklı, ben malı istemiyorum, ben paramı istiyorum. Kimsem yok, annem öldü. Beni ölü gösterdiler" dedi.

'BENİ 2013'TE, ANNEMİ 2016 YILINDA ÖLDÜ GÖSTERMİŞLER'

Nuran Küçük'ün oğlu Hasan Küçük ise, "Tarsus'tan çıktığımızda hiçbir şeyimiz yoktu. Aksaray Mahallesi'nde dışarıda bile yattık. Biz 20 yıldan beri onları bırakmış bulunuyoruz, onlar bizi bırakmadı. Bizim şu an maaşımız kesildi. Bankaya gittik, bankacı dedi ki, 'nüfusa gideceksiniz, sizi ölü gösteriyorlar.' Beni 2013'te, annemi 2016 yılında öldü göstermişler. Bizim halimiz ortada, bizimle uğraşmasınlar. Ben sakatım. Boynum şişti, hastaneye gidecektim gidemiyorum. Benim yüzde 73 raporum vardı, obeziteden hastaneye yatacaktım. Ne olacak şimdi? Ben nasıl hastaneye gideceğim? Annemden başka kimsem yok. Biz yaşıyoruz" diye konuştu.

Küçük ailesi, Elazığ Nüfus İl Müdürlüğü'nden aldıkları nüfus kayıt örneğinde, kendilerinin Emine Ç. tarafından ölü gösterildiklerini öğrendi. Nuran Küçük, Emine Ç.’yi tanımadıklarını, mirastan mahrum bırakmak için kendilerine ölü gösterildiğini öne sürdü.

'2007'DEN BERİ MAHALLEDE YAŞIYORLAR'

Hicret Mahallesi Muhtarı Murat Gülbasan, ailenin 2007 yılından beri mahallede ikamet ettiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Daha önce Aksaray Mahallesi'nde bir köprünün altında yattıklarını öğrendim. Oradan getirip burada derme çatma bir ev yaptık kendilerine. O tarihten bu yana bu mahallede oturuyorlar. Mahalle halkı ve hayırseverlerimiz tarafından sürekli yardım edilen bir aile. Oğlu ve kendisi rahatsız. Obezite hastalıkları var, tedavi görmeleri lazım. Eşinden kalan yarım aylık var. Onu almak için bankaya gidiyorlar. Banka gittikleri zaman bakıyorlar ki ölü görünüyorlar. O yüzden aylıklarını da alamıyorlar. Bize haber verdi, biz de bunu Nüfus Müdürlüğü'ne bildirdik. Nüfus Müdürlüğü'nün yapmış olduğu araştırmada Tarsus Nüfus Müdürlüğü’nde ikisinin de ölü göründüğünü öğrendik. Biz de mahalle sakinleri olarak bir avukat tutup yardımcı olduk."

'DAVAYI AÇTIK'

Ailenin avukatı Osman Uslu da, "Davayı 2 gün önce açtık. Muhtemelen nisan ayında duruşma günü belirlenir. Ondan sonra sağ oldukları tespit edilir. Sadece birkaç prosedür var. Nüfus kayıt örneğine baktığımız zaman orada ölüm kaydının yanında ölüm bildirimi var. 15 Kasım 2021’de bir araştırma yapılmış. Sonradan birinin 2013’te, diğerinin 2016’da öldüğüne kanaat getirmişler. Emine Ç.’nin akrabalık derecesi olabilir ama kesin değil. Tüm detayları araştıracağız. Ailenin 2013’ten beri ikameti Elazığ’da gözüküyor. Adrese polis gitse yaşadıkları anlaşılacak” dedi.

(DHA)

