Maaş zammı ile ilgili çok çarpıcı veri! TÜİK açıkladı; ücret farkı kapanıyor bu rakamlar çok konuşulur: Yüzde 987 artmış…

Asgari ücret yıllar geçtikçe genel ücret haline mi gelecek? Son veriler çok çarpıcı bir gerçeği gözler önüne serdi. Yüksek eğitimliler yıldan yıla daha düşük maaşa mahkum oluyor. Çalışanlar en düşük ücrette buluşuyor. Asgari ücret 17 bin liraya çıktı ortalama beyaz yakalı maaşı ise 20 ila 25 bin arasında yıllar önce yarı yarıya fark vardı. O fark artık kapanıyor.

TÜİK'e göre son 16 yılda ilköğretim mezununun maaşı yüzde bine yakın arttı, üniversite mezununun maaş artışı yüzde 622'de kaldı. Üniversite sayısı arttı. Mezunlara ise istihdam sağlanamıyor, ilkokul mezunundan üniversite mezununa çalışanların çoğu en düşük ücrette geçim mücadelesine girdi.

ÜNİVERSİTE VE İLKOKUL MEZUNLARININ ALDIKLARI ZAM ARASINDAKİ FARK ŞAŞIRTTI

Fox Haber Ekonomi Yorumcusu Ozan Gündoğdu asgari ücret karşısında eriyen üniversite mezunu çalışanların aldığı maaşlarla ilgili çok çarpıcı olan verileri paylaştı:

“2006'dan 2022'ye kadar 16 yılda üniversite mezunlarının ortalama ücreti yüzde 622 artıyor. İlkokul mezunlarının ortalama ücreti yüzde 987 artıyor. İlkokul mezununun maaşı ile üniversite mezununun maaşı birbirine giderek yakınlaşıyor, giderek yakınlaşıyor ve bunların hepsi aslında asgari ücret civarında bir ücrette buluşuyorlar.

‘ASGARİ ÜCRET EŞİTTİR GENEL ÜCRET OLACAK’

DİSK-Ar’ın verileri de son derece çarpıcı 2012'de asgari ücret ortalama ücretin yüzde 44'ünü oluşturuyormuş. 2022 yılı itibariyle asgari ücret bölü ortalama ücret yüzde 73. Yani biraz daha bu eğilim devam etse asgari ücret eşittir ortalama ücret olacak. Bence makasın kapanmasının nedeni aslında üniversite mezun sayısının artması her ile üniversite açılma politikası üniversiteli işsiz sayısını da beraberinde getirdi. Üniversite mezuniyetinin değeri azaldı.”

ÜNİVERSİTE MEZUNU ÇALIŞANLAR DA İSYANDA!

Aldığı maaş hakkında FOX Haber’e konuşan bir öğretmen “Şu anda öğretmen maaşıyla diğer maaşlar zaten kafa kafaya geldi. Çok zor getiriyorum ay sonunu. Bence o şu anda eğitim zaman kaybı ticaret yapanlar çok daha iyi yerlerde” ifadelerini kullandı. İnşaat mühendisi olduğunu belirten bir çalışan ise “Mavi yakayla beyaz yakanın herhangi bir farkı kalmadı. İşçi maaşları zaten beyaz yakanın maaşının üzerine geçti. Üniversite eğitim yüksek lisans eğitimi tamamlamış insanlarız yani bu sektörde beraber çalıştığım iş arkadaşlarımla aynı şekilde. Asgari ücret yüzde 50 zam geldiğinde beyaz yakaya aynı şekilde yapılamıyor. Aradaki fark azalıyor. Üniversite okumanın da çok bir ayrımı kalmadı” dedi.

Bir başka üniversite mezunu çalışan da yaşadığı durumu şu sözlerle özetledi:

“E-ticaretten satış yapmaya çalışan çok arkadaşım var. Mesai sonrası hiçbir farkı yok üniversite okumakla… Şu anki aklım olsa 2 yıl değil direkt lise okuduktan sonra kendimi başka alanlarda geliştirmeye çalışırdım.”