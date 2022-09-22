Maaşını çeken emekliyi takip etti! Uzak bir bölgeye götürüp...

"Pes" dedirten olay, önceki gün İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. R.C. isimli şüpheli, sabah saatlerinde bankadan emekli maaşını çeken E.A.'yı takip etti. E.A.'nın elindeki paraları gören R.C., yardım etme bahanesiyle yaşlı adamın yanına gitti. E.A.'nın koluna girerek birlikte yürüyen R.C., yaşlı adamın tüm itirazlarına rağmen yanından ayrılmadı. R.C., insanlardan uzak bir bölgeye kadar götürdüğü yaşlı adamın cebindeki 5 bin TL'yi gasbederek kaçtı. Parası gasbedilen yaşlı adam, durumu polise bildirdi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarından eşkali belirlenen R.C., ekipler tarafından yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen R.C., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik karşısına çıkan R.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)





