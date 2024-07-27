HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Macaristan Başbakanı Urban böyle duyurdu: '500 yıldır görülmemiş bir değişim geliyor'

Macaristan Başbakanı Urban böyle duyurdu: '500 yıldır görülmemiş bir değişim geliyor'

27.07.2024 18:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, dünyada güç dengesinin Asya ve Rusya'ya kaydığını ifade ederken "500 yıldır görülmemiş bir değişim geliyor. Karşı karşıya olduğumuz şey, dünya düzeninde yaşanan bir değişiklik” dedi.

Macaristan Başbakanı Urban böyle duyurdu: '500 yıldır görülmemiş bir değişim geliyor'

Romanya’nın orta kesimlerinde Macarların yoğun olarak yaşadığı Baile Tusnad kentinde düzenlenen bir festivalde Macar toplumuna hitap eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa’nın kendi menfaatlerinin gereklerini bir kenara bırakıp kendini imha etmek pahasına ABD dış politikasını takip ettiğini söyledi. Orban, dünyada ise güç dengesinin Asya ve Rusya’ya doğru kaydığını ve önümüzdeki on yıllar, belki de asırlar boyunca dünyanın baskın güç merkezinin Asya olacağını söyledi. Çin, Hindistan, Pakistan ve Endonezya’dan geleceğin büyük güçleri olarak bahseden Orban, “500 yıldır görülmemiş bir değişim geliyor. Karşı karşıya olduğumuz şey, dünya düzeninde yaşanan bir değişiklik” dedi.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

AW255798_01

UKRAYNA AÇIKLAMASI

Ukrayna’nın NATO ve AB üyesi olma umutlarını da asla gerçekleştiremeyeceğini vurgulayan Orban, “Biz Avrupalıların buna yetecek parası yok. Ukrayna, bir tampon ülke olma konumuna geri dönecek” ifadelerini kullandı. Orban, Rusya ve ABD arasında gerçekleştirilecek bir anlaşma ile Ukrayna’ya uluslararası güvenlik garantileri sağlanacağını ileri sürdü.

OLİMPİYAT OYUNLARI AÇIKLAMASI: 'AHLAK KALMADI'

“Rusya’nın yumuşak gücünün en güçlü uluslararası cazibesi, LGBT karşıtlığıdır” diyen Orban, Batı ülkelerinin ise LGBT'yi savunarak teşvik etmesini eleştirdi. Hristiyan değerlerinin savunulması gerektiğini söyleyen Orban, “Batı’da ahlak kalmadı. Bunu Paris Olimpiyatları’nın açılışında da gördük” ifadelerini kullandı.

Orban, “Dar kesim, narin, avokado, latte, katkısız liberaller yerine cesur, milliyetçi ve genç Hristiyanların altında toplanabileceği bir bayrak kaldırmamız gerekiyor” dedi.

TRUMP'A DESTEK

Yaklaşık 2 saat süren konuşmasında Orban, ABD’de kasım ayında gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olan eski Başkan Donald Trump’a destek verdi. Orban, kasım ayındaki seçimleri Trump’ın kazanacağı tahmininde bulundu. Macar lider, Avrupa’nın Ukrayna’ya ilişkin politikasını o zamana kadar değiştirmemesi halinde, Trump’ın zaferinden sonra yapabileceği tek şeyin, yenilgiyi kabul etmek olacağını ileri sürdü.

Trump'ın yeniden seçilme gayesinin ABD’yi post-nasyonalist liberal bir devletten yeniden bir ulus devleti haline getirmek olduğunu ve bunun için cezalandırıldığını ileri süren Orban, “Onu hapse atmak istemelerinin nedeni bu. Mülklerine el koymak istemelerinin nedeni de bu. Tüm bunlar işe yaramayınca, onu öldürmek istemelerinin nedeni de bu” dedi.

Göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen ve Avrupa’yı “karma ırklı bir toplum” haline gelmekle eleştiren Orban, azalan ve yaşlanan nüfus probleminin çözümünün göçmen kabulünden geçmediğini savundu. Orban, “Azalan bir nüfusun göç ile ikame edilmesi söz konusu olamaz. Batı’nın bu husustaki tecrübesi, konukların sayısı ev sahiplerinin sayısını geçtiğinde oranın artık yurt olmadığıdır. Bu, alınmaması gereken bir risktir” dedi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
İstanbul'da dehşet anları! Önce saldırdı sonra da aracıyla ezmeye çalıştıİstanbul'da dehşet anları! Önce saldırdı sonra da aracıyla ezmeye çalıştı
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Macaristan
En Çok Okunan Haberler
AK Partili eski Belediye Başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti!

AK Partili eski Belediye Başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti!

Mourinho'dan Cengiz Ünder kararı! Yönetime talimatı verdi bile...

Mourinho'dan Cengiz Ünder kararı! Yönetime talimatı verdi bile...

Rus milyarderin lüks yatı 2 yıl 4 aydır Marmaris'te demirli!

Rus milyarderin lüks yatı 2 yıl 4 aydır Marmaris'te demirli!

Özgür Özel tepki göstermişti! Metin Feyzioğlu’nun görev yeri değiştirildi

Özgür Özel tepki göstermişti! Metin Feyzioğlu’nun görev yeri değiştirildi

Ali Koç seçim sonrası ilk kez konuştu! "Bu TFF, o malum kulübü..."

Ali Koç seçim sonrası ilk kez konuştu! "Bu TFF, o malum kulübü..."

Türkiye için yeni sıcak hava uyarısı! Tarih verildi: 'Yılın en sıcak dönemi'

Türkiye için yeni sıcak hava uyarısı! Tarih verildi: 'Yılın en sıcak dönemi'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.