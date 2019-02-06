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Macaristan'dan Juncker'e mektup

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 21:03 | Son Güncelleme

Macaristan, AB Komisyonu Başkanlığına adaylığını açıklayan AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın görevden almasını talep etti

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'e, AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın AB Komisyonu üyelerinin tarafsızlığına gölge düşürdüğü gerekçesiyle görevden alınması için mektup yazdı.

Gulyas, Juncker'e yazdığı mektupta, AB Komisyonu Başkanlığına adaylığını açıklayan Timmermans'ın Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Avrupa Sosyalistler Partisi'nin (PES) adayı olduğunu hatırlattı.

Timmermans'ın mayısta düzenlenecek AP seçim kampanyasında aktif bir şekilde yer aldığını iddia eden Gulyas, bu yüzden Timmermans'ın seçim döneminde Komisyon'daki görevinden alınması gerektiğini belirtti.

Timmermans'ın kendi seçim kampanyasında Macar hükümetini sürekli eleştirdiğini öne süren Gulyas, söz konusu hareketin AB Komisyonu üyelerinin tarafsızlığına gölge düşürdüğünü iddia etti.

Gulyas mektubunda ayrıca, ülkesinin AB Komisyonu ile her zaman işbirliği yapmaya açık olduğunu belirtti.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da daha önce yaptığı açıklamada, Timmermans'ın göçmenleri Avrupa'ya getirmeye çalıştığını ve açık bir şekilde "Soros'un adamı" olduğunu iddia etmiş, ''Net bir şekilde Soros'un adamı hakkında konuşuyoruz. Eğer böyle olmasaydı Brüksel'de Soros'u dört defa, George Soros'a bağlı kuruluşların temsilcilerini ise sayısız kez kabul etmezdi.'' diye konuşmuştu.

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AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker Macaristan mektup

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