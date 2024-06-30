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  4. Macron'a soğuk duş! Fransa'daki seçimden ilk sonuçlar gelmeye başladı: Yarışı önde götürüyorlar

Macron'a soğuk duş! Fransa'daki seçimden ilk sonuçlar gelmeye başladı: Yarışı önde götürüyorlar

30.06.2024 21:28
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Meclis'i feshederek ilk turu 30 Haziran, ikinci turu 7 Temmuz'da olmak üzere erken seçime gitme kararı almıştı. Gelen sonuçlara göre oylarını artıran aşırı sağ yüzde 34 ile yarışı önde götürüyor

Macron'a soğuk duş! Fransa'daki seçimden ilk sonuçlar gelmeye başladı: Yarışı önde götürüyorlar

Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 ile açık farkla ilk sıraya yerleşmiş, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Meclis'i feshederek ilk turu 30 Haziran, ikinci turu 7 Temmuz'da olmak üzere erken seçime gitme kararı almıştı.

AŞIRI SAĞ YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Fransa'da erken genel seçimin ilk turunda sandık çıkış anketlerine göre oylarını artıran aşırı sağ yüzde 34 ile yarışı önde götürüyor.

GÖSTERİLER DÜZENLENMİŞTİ

Ülkede aşırı sağın yükselişi protestolara neden olmuş, çok sayıda kentte gösteriler düzenlenmişti.

Fransa’da merkez partilerden birçok isim aşırı sağa karşı işbirliği yapılması çağrısında bulunmuş ve sol yelpazedeki Sosyalist Parti (PS), Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller (EELV) ve Fransa Komünist Partisi (PCF) birlikte hareket edeceklerini açıklayarak Yeni Halk Cephesi İttifakı adı altında seçime girme kararı almıştı.

Aşırı sağcı RN ise merkez sağdaki Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR üyeleriyle ittifak yaparken iktidar partisi Rönesans ile ortakları MoDem ve Ufuklar Partisi de Cumhuriyet İçin Hep Birlikte İttifakı'nı kurmuştu.

İSTİFA ETMEYECEK

Görev süresi Nisan 2027'de dolacak olan Cumhurbaşkanı Macron, aşırı sağcı RN partisinin Meclis'te çoğunluk sağlaması halinde bile istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express


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Fransa macron
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