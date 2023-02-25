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  4. Macron’dan Türkçe paylaşım! Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinin detaylarını açıkladı

Macron’dan Türkçe paylaşım! Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinin detaylarını açıkladı

25.02.2023 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği videokonferans sonrası Twitter'dan Türkçe olarak açıklamalarda bulundu. Macron, ülkesinin Türkiye ile dayanışmasını devam ettirmekte kararlı olduğunu bildirdi.

Macron’dan Türkçe paylaşım! Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinin detaylarını açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği videokonferans sonrası Twitter'dan Türkçe olarak açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin akabinde Fransız sivil güvenlik güçlerinin bölgeye gelerek arama kurtarma çalışmalarına katıldığını anımsatan Macron, Fransa'nın bu kapsamda Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine kurduğu sahra hastanesinde her gün 100 yaralının tedavi edildiğini kaydetti.

Macron, "Tamamen seferber ve dayanışma içerisinde kalmaya devam ettiğimizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teyit ettim." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'daki savaş hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Macron, "Ukrayna'nın kazanmasını sağlamak için desteğimizi daha da yoğunlaştırmalıyız. Saldırıdan vazgeçmesine yol açmak için de Rusya üzerindeki baskıyı artırmaya devam etmeliyiz." açıklamasını yaptı.

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Türkiye erdoğan macron

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