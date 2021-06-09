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Mahalleyi ayağa kaldıran olay! Balkonda strafor yaktı, söyledikleri şaşkınlık yarattı

09.06.2021 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Serhan K.'nın evinin balkonunda yaktığı strafordan dağılan is ve duman, apartman sakinleri başta olmak üzere mahallede tepkilere neden oldu. Şikayet üzerine gelen itfaiye ve polise uzun süre direndikten sonra gözaltına alınan Serhan K., "Kömür olmayınca strafor kullandım. Ben sadece deli numarası yapıyorum. Ama insanlar ne yapıyor biliyor musun? Akıllı numarası” şeklinde konuştu.

Mahalleyi ayağa kaldıran olay! Balkonda strafor yaktı, söyledikleri şaşkınlık yarattı

Olay saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 198 Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Serhan K.’nın balkonda ateş yaktığını görenler önce itfaiyeye, ardından polise haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri, Serhan K.'nın kapıyı açmaması nedeniyle 4’üncü kat balkonundaki alevlere müdahale edemedi.

"İÇERİDE DOBERMAN KÖPEK VAR"

Serhan K.’nın komşuları, daire kapısına yangın hortumu çeken itfaiyecileri, "İçeride doberman köpek var. Şahıs kapıyı açmıyor. Dikkat edin” diye uyardı. Balkondan kendisini izleyenlere tepki gösteren Serhan K. ise görüntüsünü çeken gazetecinin üzerine yanan bir madde fırlattı. O anlar kameraya yansıdı. Balkondaki alevler de bir süre sonra kendiliğinden söndü.

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"ATEŞ YAKMAYI ÇOK SEVİYORUM"

Balkondan bağıran Serhan K., "Delirttiniz adamı be. Çileden çıkartınız beni. İnsan mısınız siz be. İnsan mısınız? Balkonda mangal yaktım. Ateş yakmayı çok seviyorum” dedi.

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"BEN SADECE DELİ NUMARASI YAPIYORUM"

Polisin ısrarı sonrasında kapıyı açan ve polis merkezine giderek ifade vermeyi kabul eden Serhan K., "Ya sadece balkonda piknik yaptım. Mangal yaktım. Ama kömür olmayınca strafor kullandım. Ben sadece deli numarası yapıyorum. Ama insanlar ne yapıyor biliyor musun? Akıllı numarası” diye konuştu.

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Polislerin maske verdiği Serhan K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya polis Gözaltı
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